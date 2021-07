Donna uccisa nel parcheggio di un supermarket nel Napoletano

Una donna di 63 anni, Vincenza Tuorto, è stata uccisa da una persona, verosimilmente armata di coltello, in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana (Na). La vittima era residente nel comune di Saviano (Na). Nella stessa circostanza è stato lievemente ferito un 46enne di Sant'Anastasia. Al momento non si conoscono altri dettagli sull'accaduto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Poco fa, nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano Napoli, si sarebbe costituito il presunto omicida. Si tratterebbe del marito della donna.