Roma, trovato cadavere sul fondo della piscina di una onlus

Il corpo ormai senza vita di un 33enne somalo è stato trovato sul fondo della piscina di una onlus in zona Formello. A dare l'allarme lo stesso dirigente della struttura che, accortosi dell'uomo in acqua, lo ha recuperato nel tentativo di salvarlo. E' successo intorno alle 16,30 di ieri. Sul posto, chiamati dal 118, i militari della locale stazione e del nucleo radiomobile Cassia impegnati nelle indagini. Da un primo esame effettuato sul cadavere, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, non sembrerebbero esserci segni di violenza. Sarà l'autopsia che sarà effettuata al Gemelli a chiarire le cause del decesso