Treviso, l’appello di un no vax prima di finire in Rianimazione per Covid: “Non vaccinatemi”

No vax convinto e in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Non è l’unico, anche perché, come sottolineano a più riprese virologi e immunologi «la maggior parte delle persone che ricoveriamo sono tutte persone non vaccinate». Questo paziente di 71 anni, però, ha una storia del tutto particolare. Motivo: mentre i medici lo stavano intubando lui, con un filo di voce, ci ha tenuto a sottolineare di non essersi vaccinato e non vorrà farlo nemmeno quando uscirà dall’ospedale: «Sono un No Vax convinto».

A raccontare questa vicenda è la Tribuna di Treviso che ripercorre l’episodio accaduto a questo 71 enne affetto da obesità. Ora l’uomo è in gravissime condizioni nel reparto Covid dell’ospedale di Treviso, dopo che il virus responsabile della Sars Cov 2 ha aggredito in modo molto serio i suoi polmoni. A rivelare alla Tribuina di Treviso il retroscena è stato il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi.

«Un caso così grave non lo vedevamo da settimane». Secondo la ricostruzione l’uomo non ha fatto altro che sottolineare e ribadire la sua netta avversione nei confronti dei vaccini. Anche di fronte al primario anestesista che gli chiedeva come mai non si fosse immunizzato.

La notizia che è stata ripresa anche dal professor Roberto Burioni su Facebook, con il post: «Tempi duri per i no-vax».