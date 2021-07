Covid, la Lombardia vicina all’immunità di gregge: entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abitanti

La Lombardia si avvicina a passo spedito verso la cosiddetta "immunità di comunità", o di gregge. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare della Regione emerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 abitanti. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri) per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell'immunità di gregge - occorrono in media ancora 4,7 giorni per arrivare a questo risultato per la Lombardia. Salvo imprevisti, succederà dunque tra il 20 e il 21 di luglio.

Nel frattempo, come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, "Oggi sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa". Nella regione si procede da tempo al ritmo di oltre 100.000 somministrazioni giornaliere.

Risultati che fanno ben sperare, nonostante anche in Lombardia i contagi siano in aumento a causa della variante Delta. Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 399 casi di Covid-19 e due morti. Dall'inizio della pandemia i decessi salgono a 33.804. I tamponi processati sono stati 34.711 con un indice di positivita' dell'1,1%. I pazienti covid in terapia intensiva sono 30, i ricoverati a 143 (+15 nelle ultimer 24 ore). Nelle province lombarde si contano: 145 casi nel Milanese, di cui 85 a Milano città, 14 a Bergamo, 20 a Brescia, 18 a Como 28 a Cremona, 8 a Lecco:, 6 a Lodi, 22 a Monza e Brianza, 16 a Pavia, 6 a Sondrio e 48 a Varese.

