Un uomo ammazzato mentre preleva al bancomat: è caccia a due rapinatori

La moglie era in auto che lo aspettava. La vittima è un ex direttore di banca: l’omicidio è avvenuto nella provincia di Lecce

E’ stato ammazzato sotto gli occhi della moglie mentre stava effettuando un prelievo allo sportello del bancomat. La vittima è Giovanni Caramuscio, 69 anni, ex direttore di banca in pensione: l’uomo è stati ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di ieri a Lequile, piccolo Comune a sud di Lecce.

L'uomo si era recato allo sportello bancomat della filiale del Banco di Napoli, in via San Pietro in Lama, quando è stato raggiunto da due persone, forse per un tentativo di rapina. Dalla pistola impugnata da uno dei due sconosciuti sono partiti diversi colpi calibro 7.65. I due sono poi fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Caramuscio era giunto nei pressi dello sportello bancomat in macchina insieme alla moglie che è rimasta nell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama che hanno avviato le indagini che potrebbero avvalersi delle immagini eventualmente riprese dalla telecamere di videosorveglianza della zona.