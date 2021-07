Europei, in una notte 97 tifosi degli Azzurri contagiati in un pub di Monteverde a Roma

È a Roma il focolaio Covid da «variante Europei» più corposo d'Italia. Scoppiato in un pub nel quartiere Monteverde-Gianicolense che ha ospitato un nutrito gruppo di giovani, tutti tifosi degli Azzurri, assembrati all'interno del "The Clifton" per sostenere la Nazionale. Cori, urla, abbracci, distanziamento saltato: il bilancio, per ora, è di 97 positivi fra presenti nel locale e casi secondari, parenti e amici dei contagiati e dipendenti del locale in zona Casaletto (17). Il range di età è tra i 14 e i 60 anni. La stragrande maggioranza ha meno di 25 anni. Dei positivi tre quarti sono maschi.

La spiegazione del gestore



Il gestore aveva chiarito la sua posizione con un post su Facebook datato 13 luglio: «Pensiamo sia il caso di fare chiarezza sui recenti avvenimenti della scorsa settimana - aveva spiegato -. Durante la partita della nostra Nazionale, oramai Campione d’Europa, del giorno 2/07 (per i quarti di finale con il Belgio, ndr) molti ragazzi erano nel nostro locale e nonostante tutte le norme previste Anti-Covid sappiamo benissimo tutti che persone vicine possono stare sedute allo stesso tavolo senza mascherina. Nei giorni successivi in un gruppo di giovani presenti anch’essi alla partita è stato rilevato e aperto un Cluster di controllo da parte dell’ASL di competenza. Ovviamente siamo stati contattati dal funzionario di riferimento per constatare la situazione e organizzare una sanificazione ulteriore del locale. Non siamo assolutamente stati costretti a chiudere. Abbiamo semplicemente preferito dare modo alla società di sanificazione di effettuare un lavoro completo a 365°. Da domani 14 luglio saremo nuovamente aperti al pubblico e restringeremo ancor di più le norme comportamentali con controlli aggiuntivi.». Firmato: la Direzione. Allegato uno screenshot della certificazione datata 9 luglio che attesta l'avvenuta «bonifica e sanificazione ambientale generale da batteri» con «disinfezione, erogazione tramite nebulizzatore di prodotti a presidio medico».

I commenti di chi era presente

Nel messaggio si parlava di «5 persone contagiate e non di 16 come citano i giornali». Il bilancio era quello iniziale: adesso è di tutt'altra portata, si avvicina a quota 100 fra ragazzi contagiati e contatti. Dai commenti al post emerge che molti erano senza mascherina. In tanti, troppi, a fare baldoria senza pensare a contagi e dintorni. Come conferma Alessandro C. che era presente: «Tutto sotto controllo? Sono stato là durante Italia Belgio quando è scoppiato tutto, far entrare più persone del dovuto tutte ammassate senza una finestra aperta... - sostiene - ora ho molti amici a casa con il covid per la vostra premura a far rispettare le norme anti covid. Non sono 5 le persone coinvolte ma un attimo di più giusto un attimo». A contraddire la direzione del pub anche la mamma di un ragazzo contagiato, Monia M. che scrive: «Voi avreste fatto rispettare le norme anti Covid? Il 2/7 avevate avuto i primi contagi e il 6/7 siete stati comunque aperti per la semifinale dove si è contagiato anche mio figlio, tutti i suoi amici che hanno a loro volta contagiato i familiari. La santificazione è del 9/7? A cosa sarebbe servita? E voi dopo il 2/7 siete stati in quarantena?». E ancora Andrew M. che rincara la dose: «Ma che c*** scrivete! Solo nel mio gruppo di amici i contagiati sono 8 (compreso me)! Ho parlato con l’asl e mi hanno detto che tocchiamo quota 70. Non serve a niente sanificare, se poi continuate fare ammassare persone come è successo venerdì».

Gli assembramenti

Angela L. aggiunge in un commento postato oggi, domenica 18 luglio: «Dovreste farvi tutti un esame di coscienza, dai gestori ai genitori dei ragazzi per finire a chi ha agevolato assembramenti mettendo maxi schermi nella città e chiudendo gli occhi di fronte a questa situazione. Chi come me, per altruismo e prudenza, ha sempre rispettato le regole e si è sacrificato per quasi due anni risulta penalizzato dall'egoismo dei tanti. Ricordo perfettamente cosa vuol dire essere adolescente ma questo non giustifica l'irresponsabilità di chi ha organizzato e di chi ha partecipato all'evento. Ricordiamocene quando forse, a settembre, vi ritroverete ad affrontare l'ennesimo anno di Dad!». Se si scorrono le recensioni del locale c'è chi lo definisce «carino ma un po' troppo affollato» chi, due mesi fa segnalava «assembramenti e ragazzi senza mascherina».

Cluster anche in chiosco in corso Trieste e a Ostia

Al focolaio del pub di Monteverde si è aggiunto anche un altro cluster con 30 ragazzi positivi e una ventina sotto osservazione che avevano seguito la semifinale Italia Spagna in un chiosco all'aperto in Corso Trieste, come conferma la Asl Roma. Molti di loro avevano già ricevuto la prima dose del vaccino, alcuni anche il richiamo ma con tutta probabilità troppo a ridosso della partita. E oggi dal monitoraggio effettuato sul territorio emergono altri 21 positivi confermati per un cluster in un altro locale a Ostia, una discoteca all'aperto sulla spiaggia.

Intanto nel Lazio come in tutta Italia si fa sempre più largo l'idea del lasciapassare con certificazione di avvenuta vaccinazione per poter entrare nei luoghi a rischio contagio..

«In queste ore tra le ipotesi circolate da fonti governative sembrerebbe che il green pass possa diventare obbligatorio per ristoranti - ha commentato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - Riteniamo che l'adozione obbligatoria dei Green Pass possa essere una soluzione più avanti, ma non adesso. Magari dopo settembre, quando la quota di vaccinati auspichiamo sia maggiore».

Focolaio a maxischermo di Firenze

Un focolaio con tre persone positive e nove in quarantena si è registrato anche a Firenze: tutti avevano assistito alla finale degli Europei tra Italia e Inghilterra davanti al maxischermo di un locale all'aperto. La Asl Toscana Centro fa sapere che il rialzo dei casi di quest'ultimo periodo è dovuto dai rientri di gruppi di giovani dalle vacanze, soprattutto da Spagna e Grecia. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25, la maggior parte non vaccinati o con una sola dose e che presentano sintomi molto lievi