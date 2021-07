Palermo-Messina, il medico over 60 che nuota per non invecchiare

Maratoneta blu, siciliano trapiantato in Liguria, Giovanni Brancato ha iniziato con la Corsica-Alassio e la Biserta-Villasimius e non si è più fermato. Il 21 luglio torna in acque di casa per una traversata di 183 km. “Nuoterò almeno 8 ore al giorno, ci sarà Mestrale, conto di arrivare il 25 luglio”. La sua lotta: “Se hai 66 anni ti considerano vecchio anche se fai 54 bracciate al minuto”

Giovanni Brancato torna in mare. Il nuotatore su lunghe distanze ultra sessantenne il 21 luglio affronterà la traversata Palermo-Messina Pitta, 183 chilometri lungo la costa settentrionale della Sicilia. Un mare che conosce bene, ma non per questo più facile da vincere a forza di bracciate.

Il personaggio

Brancato è medico nutrizionista, professione che esercita dividendosi tra gli studi di Albenga, Savona, Milano e Torino. Originario di Messina, è ligure d’adozione, avendo sposato una ragazza di Alassio, conosciuta in vacanza a Salina. Nella “città del muretto” abita dal 1991, si è sposato, ha avuto due figli e si allena.

Lo chiamano “lo squalo delle Eolie”, perché nell’arcipelago ha casa, perché quello è il suo “luogo magico” e perché lì ha cominciato la sua carriera di nuotatore su lunghe distanze. Un curriculum impressionante: nel 2008 la Corsica-Alassio di 85 miglia, nel 2010 Biserta-Villasimius, nel 2013 Olbia-Ostia, nel 2014 Isole Porquerolles-Stintino. A seguire, la Alassio-Monaco e la Civitavecchia-Alassio. Il Covid lo ha fermato, ma non bloccato. «Mi sono continuato a preparare, con gli allenamenti. Ho avuto qualche problema solo di recente, con una tendinite e con un attacco di uno sciame d’api in montagna piuttosto serio, che mi ha costretto a cure a base di cortisone».

L’impresa

La nuova impresa lo vedrà in acque a lui conosciute, di casa, limpide. «Sarà anche un’occasione per controllare lo stato in cui versano, il grado di inquinamento. Speriamo solo che non siano troppo calde, perché non sono molto indicate per nuotare a lungo e comportano maggiori problemi di idratazione». Il meteo dice bene, anche se ci potrebbe essere il Maestrale a complicare le cose. «Lo avrò sul fianco sinistro, il lato provato dalla tendinite». La costa è frastagliata, dunque deve bordeggiare. «Non posso seguire una linea retta, anche se mi terrò a circa 300 metri di distanza dalla costa». Brancato si propone di nuotare per almeno 8 ore al giorno. “Di meno, non fai nulla”. La previsione è di arrivare a Messina Pitta nel pomeriggio del 25 luglio.

Ovviamente, non sarà da solo. Ci sono barche d’appoggio, sulle quali non solo si riposerà la notte, ma troverà di che nutrirsi e tutta l’assistenza necessaria. «Con me, tra gli altri, ci sono un ex atleta delle bocce, un plurimedagliato che oggi è fisioterapista, Gianluca Rattenni e il fuoriclasse delle immersioni Stefano Macula. E ancora, Giacomo Bersano, che coordina tutte le mie imprese e Alessandro Sabbucci, che si occupa delle riprese. Ho anche il sostegno della Guardia Costiera, grazie alla vicinanza alle mie imprese del loro comandante generale, gli ammiragli Giovanni Pettorino e ora Nicola Carlone».

La sfida personale

Allenamenti continui, un’alimentazione e una vita quasi monacale, migliaia di bracciate. Ma perché? «Credo la voglia di stimoli, perché la vita è fatta di stimoli. Poi, la passione per il nuoto, l’amore per il mare, lo studio degli integratori. E, infine, anche la voglia di dimostrare che a 66 anni non è finita. Perché un sessantaseienne è già classificato come vecchio, non ha dignità, non ha spazio. Anche se si allena 5 o sei ore al giorno, se durante i record nuota per oltre 8 ore e fa dalle 52-54 bracciate al minuto. Alla mia età dai quasi fastidio, fa più notizia la normalità. Io però non mi fermo, sono un diesel come mi diceva Mennea. Quanto mi manca Pietro. Andrò avanti finché ce la farò, finché avrò lo spirito per farlo. Devo ancora crescere (ride) e ci do dentro».

La prossima traversata? “Nel 2022, Irlanda”. Ovviamente, a colpi di bracciate