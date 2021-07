Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 3.558 nuovi casi, 10 decessi. Tasso di positività all’1,6%

Salgono in un solo giorno da 2.072 a 3.558 i contagi oggi in Italia, anche se il tasso di positività perde lo 0,7% e scende all’1,6%. Sono 10 le vittime, 3 i ricoverati in più nelle terapie intensive e 6 quelli nei reparti di medicina.

Raddoppiano da 208 a 407 i casi in Lombardia, mentre si impennano da 28 a 122 i contagi in Piemonte dove il tasso di positività dall’1,2 sale al 2%.

Forte balzo dei dati Covid in Veneto, con 600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore contro i 238 di ieri. Non si registra invece alcun nuovo decesso. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7490 (+452) I dati clinici vedono un calo dei ricoveri in area medica, 239 (-2), e un aumento dei pazienti in terapia intensiva, 20 (+3). L’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è a 54,2, oltre la soglia che con gli attuali parametri manderebbe in giallo, in attesa che il nuovo decreto del Governo affianchi al criterio dei contagi quello dei ricoveri per entrare nelle fasce di colore più restrittive.



In Emilia Romagna i contagi scendono invece da 219 a 185 e il tasso di positività precipita dal 5,4all’1,8%.

Sono 169 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% (3,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è inferiore (erano 191), a fronte di un numero maggiore di test (erano 4.217), e cala il tasso di positività (era 4,53%).

Balzo in avanti da 434 a 681 contagi oggi nel Lazio, oltre 500 a Roma. Il tasso di positività scende però dal 7,6 al 6,1%, mentre l’incidenza dei casi settimanali è a 53,7.

Salgono da 151 a 233 i nuovi positivi in Campania dove l’incidenza è al 26,1.

Oggi in Puglia, su 7.764 test analizzati, sono stati individuati 80 casi positivi al Coronavirus rispetto ai 47 di ieri. Non sono stati registrati decessi. Oggi il tasso di positività è dell'1,03% (ieri era 1,1%).

Nuova impennata da 95 a 145 dei casi in Sardegna, dove il tasso di positività dal 2 sale al 4,6% mentre l’incidenza dei casi è a 65.

I colori delle regioni. Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione dei posti letto ipotizzate per restare in zona bianca. È emerso dalla riunione del gruppo di lavoro sulla definizione dei parametri per i profili di rischio delle regioni. L'ipotesi - si apprende da ambienti dello stesso tavolo a cui partecipano tecnici del ministero della Salute, delle Regioni e dell'Iss - rappresenterebbe un ulteriore balzo in avanti rispetto alle soglie del 10 e 20 proposte in un primo momento dalle stesse Regioni. E infatti -si apprende da ambienti ministeriali- i limiti così alti non convincono affatto gli esperti di Speranza. Con la ridefinizione dei parametri si stabilirà un numero minimo di tamponi da eseguire ogni settimana.

La Grecia potrebbe a breve rientrare tra i paesi del club Med insieme a Spagna, Portogallo e forse Malta, rientrando dai quali in Italia sarebbe richiesta la mini quarantena di 5 giorni. Ma intanto «qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio sanitario: in molte isole greche, inclusa Corfu', la presenza di stranieri risultati positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie locali nel reperire alloggi adeguati nei Covid-hotel», scrive l'Unità di crisi della Farnesina ad una società che ha organizzato un viaggio in Grecia, con partenza il 23 luglio, di 400 ragazzi italiani. Nella missiva - secondo quanto appreso - si invitano gli organizzatori ad informare «anche i familiari dei ragazzi» dei rischi e «dei possibili costi aggiuntivi» legati a questi viaggi.

Chi ha completato la vaccinazione è comunque possibile veicolo di contagio, se entrato in contatto con un positivo, ma non dovrebbe fare la quarantena, mentre puo essere sufficiente un tampone. Lo ha affermato Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di statistica Medica ed Epidemiologica del Campus Biomedico di Roma, ai microfoni di iNews24.it. «C'è il rischio di infezione - ha ricordato Ciccozzi -. Uno studio israeliano ha dimostrato che con due dosi di Pfizer, nel 36% dei casi ci si può infettare. Si tratta anche in questo caso di una decisione politica, perché alcuni Stati prediligono la quarantena al tampone. Scientificamente, dico che con la doppia dose, basta un tampone molecolare a quattro giorni dal contatto e, se negativo, eviterei la quarantena».

Da quasi per scontata la necessità di una terza dose a sei mesi o un anno di distanza dalla seconda Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile di Ricerca e Sviluppo di GlaxoSmithKline (GSK) Vaccines. «Grazie alla scienza e alle nuove tecnologie abbiamo ottenuto un risultato straordinario, quello di essere riusciti a produrre i vaccini contro il Covid in soli 10 mesi. Ma ora dobbiamo riuscire a fronteggiare il pericolo delle varianti», ha sottolineato intervenendo alla «Giornata del Ricercatore» alla Maugeri di Pavia. «Oggi esistono tre tipi di immunità per fronteggiare l'avanzata del virus - ha spiegato Rappuoli -: l'immunità naturale, che offre una protezione bassa; l'immunità prodotta dai vaccini, già più alta; l' immunità hybrid', che si riscontra nei pazienti infettati che sono guariti e poi si sono anche vaccinati, che è altissima. Per rafforzare le difese e limitare il più possibile la circolazione del virus, forse sarà necessaria una terza dose di vaccini, a distanza di 6 mesi o un anno dalle prime due».