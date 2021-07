Riforma della giustizia, Gratteri: con una nuova prescrizione converrà di più delinquere

ROMA. «Il 50 % dei processi» finirà sotto la scure della improcedibilità con la riforma della prescrizione della ministra della Giustizia Marta Cartabia». E «temo che i 7 maxi processi» contro la 'ndrangheta che si stanno celebrando nel distretto di Catanzaro «saranno dichiarati tutti improcedibili in appello». A lanciare quello che lui stesso definisce «un grande allarme sociale che riguarda la sicurezza» è il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, davanti alla Commissione Giustizia della Camera. Il problema non riguarda solo i processi di mafia, spiega il procuratore, ma anche i reati contro la pubblica amministrazione.

«In termini concreti le conseguenze saranno la diminuzione del livello di sicurezza per la nazione, visto che certamente ancor di più conviene delinquere». dice il procuratore rispetto alle nuove norme che scattano quando il processo di appello e quello in Cassazione non terminano rispettivamente entro 2 e un anno.

Secondo Gratteri, la riforma della giustizia, rispetto alla improcedibilità dell'azione penale, avrà come come effetto «quello di travolgere un enorme numero di sentenze di condanna» e tra le conseguenze ci sarà «la diminuzione del livello di sicurezza per la nazione».

«L'allarme di Gratteri sulle conseguenze della riforma Cartabia è preoccupante e non può restare inascoltato», commenta Piera Aiello, deputata di Italia dei Valori e testimone di giustizia sotto scorta. «E’ a rischio il 50% dei processi gravi e la nuova prescrizione renderà più conveniente delinquere. Invito tutti i miei colleghi a prendere in considerazione le parole di Gratteri e a riflettere sull'opportunità di una riforma che sembra più utile ad acconsentire alle richieste dell'Ue che a rendere la Giustizia davvero efficace».

Le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia sottolineano che «il procuratore capo di Catanzaro ha parlato anche di un abbassamento della qualità del lavoro dei magistrati causato dalla fissazione di una “tagliola” con termini troppo rapidi». Gratteri, dicono, «ha correttamente preannunciato un aumento smisurato di appelli e ricorsi in Cassazione perché con questa riforma a tutti, nessuno escluso, conviene presentare appello e poi ricorso in Cassazione non foss’altro per dare più lavoro ed ingolfare maggiormente la macchina della giustizia».