Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 luglio: i nuovi casi salgono a 4.259, 21 i decessi. L’indice di positività all’1,8 per cento

Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Intanto si definiscono i nuovi criteri per il rilascio del Green pass.

Continua la crescita dei contagi in Italia, che da 3.558 salgono a 4.259 con il tasso di positività che guadagna due decimali e sale all’1,8%. Sono invece sette in meno i ricoverati in terapia intensiva e due in più quelli nei reparti di medicina. Si contano anche 21 vittime.

Salgono ancora da 407 a 564 i casi in Lombardia dove il tasso di positività dall1,2 passa all’1,5%.Resta forte il trend di risalita dei casi Covid in Veneto. Dopo i 600 di ieri, altri 457 nuovi positivi sono stati registrati con i tamponi nelle ultime 24 ore. Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Scendo invece i dati clinici negli ospedali vi sono 231 (-8) ricoverati nelle aree mediche, mentre è statile, 20 il numero dei pazienti in terapia intensiva. L’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è al 58,2, sopra la soglia di 50 che con gli attuali parametri manderebbero in giallo.

Passano da 122 a 134 i nuovi positivi in Piemonte ma il tasso di positività dall1,9 sale al 2,4%.

Si impennano da 185 a 324 i contagi in Emilia Romagna, dove il tasso di positività guadagna un punto e mezzo in percentuale e si porta al 3,4%.

Corre di nuovo il numero dei contagi giornalieri in Toscana che torna sopra 300 e in una settimana vede più che triplicare i casi. Secondo i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 306 contro i 191 di ieri su 11.451 test, quasi il triplo del giorno prima. Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi). Una settimana fa, il 14 luglio, i casi erano stati 90.

Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (+422) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi (-65), 0 decessi (-1), i ricoverati sono 151 (+18), le terapie intensive sono 28 (stabili) e i guariti sono 154. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 348. L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti è al 60,8.

Salgono da 233 a 292 i casi in Campania, dove l’Incidenza dei contagi è al 27,9.

Su 7.301 test per l'infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati 139 casi positivi, trenta meno di ieri. Il tasso di positività è dell'1,9% contro l'1,03% di ieri. Sono stati registrati 5 decessi.

Corrono i contagi in Sardegna, passando da 145 a 274 con una incidenza settimanale dei contagi oramai a quota 73,9, a metà strada tra la soglia che porta in giallo e quelle che tinge di arancione in base ai parametri che il nuovo decreto anti-Covid si appresta a modificare inserendo quello dei tassi di occupazione dei letti ospedalieri.

Intanto si definiscono i nuovi criteri per il rilascio del Green pass. «Ad oggi 38 milioni di italiani sono già in possesso del green pass e tra i temi sul tavolo c'è anche quello di prevedere il diritto al green pass non più con la prima dose ma con il ciclo vaccinale completato di due dosi, o di un'unica dose per chi ha già contratto Covid-19», afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Ciò, ha detto, «prevederà ovviamente una sorta di periodo transitorio per coloro che avevano già il green pass a seguito di una prima dose di vaccino: continueranno ad avere il green pass valido fino alla somministrazione della seconda dose, quindi non si negano diritti a chi li ha già acquisiti».

Sui nuovi parametri relativi alle percentuali di occupazione per Covid dei reparti di terapia intensiva e ordinari «non si esclude anche una ipotesi modulare in base all'incidenza dei casi. Quindi, potrebbero esserci anche delle percentuali variabili a seconda dell'incidenza dei contagi nelle diverse regioni», spiega ancora il sottosegretario. Questo, rileva, «potrebbe essere un modo per dare risposte più puntuali e cercare di non generalizzare, perché a volte generalizzando si rischia di penalizzare dei territori».

Infine le persone guarite da Covid-19 potranno effettuare una unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo dopo la malattia, ha specificato ancora Costa Costa, aggiungendo che si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevede un'unica dose vaccinale entro 6 mesi dalla guarigione. Ciò, ha precisato, «sulla base delle nuove evidenze scientifiche» relative alla durata della immunità. Un provvedimento in merito, ha annunciato Costa, «verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente entro questa settimana».

«Anche i bambini adolescenti senza malattie pregresse sono a rischio di ospedalizzazione a causa del Covid, quindi necessitano di essere protetti dalla vaccinazione». E soffrire di asma, celiachia, allergie e malattie croniche non costituisce una controindicazione. A rispondere alle domande più di frequente poste dai genitori ai pediatri, sono le 15 FAQ pubblicate sul sito della Società Italiana di Pediatria (Sip) in cui si «raccomanda la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni». A maggio 2020, ricorda la Sip, solo il 5% dei pazienti Covid pediatrici che erano stati ospedalizzati aveva comorbiditaà e il 3,5% di loro è stato ricoverato in terapia intensiva. «Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale fascia di età la presenza di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche, anche al di là della ben codificata MIS-C, conseguenti ad un'infezione pauci o asintomatica».