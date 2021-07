Covid, l’allarme in Lombardia: “Sono finite le dosi per la prima vaccinazione, per il Green Pass sarà un problema”

Alla vigilia del possibile annuncio sul Green Pass obbligatorio per continuare a respirare la libertà di quest’ultimo periodo, l’allarme arriva dalla Lombardia. La Regione che più di altre, finora, è stata capofila della campagna vaccinale a livello di numeri e organizzazione: «Nelle nostre chat da alcuni giorni si sta evidenziando una gravissima mancanza di dosi per effettuare le prime vaccinazioni» ha dichiarato Arturo Artom, fondatore di Confapri, think tank di Pmi del Nord Italia. Che ha spiegato l’ostacolo più importante per l’obbligatorietà dei vaccini: «Risulta incredibile come, nel momento in cui il governo sta per annunciare un uso esteso del Green Pass e molti indecisi si stanno convincendo a vaccinarsi, non risulti possibile farlo a Milano. Una prima dose, ad oggi, è prenotabile dal 30 Agosto, tra 40 giorni. In questa situazione invitiamo il Governo ad intervenire drasticamente sulle forniture vaccinali per evitare un devastante effetto boomerang».

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus

A La Stampa Arturo Artom ha aggiunto: «La campagna vaccinale richiede ora le seconde dosi, ma il dato ha dell’incredibile. Perché l’effetto boomerang dell’aumento delle richieste sarà incredibile e ad oggi una Regione come la Lombardia è impossibilitata a rispondere presente. Ci sarà della polemica infinita: non si potrà vivere come prima senza vaccinarsi, ma allo stesso non ci si può vaccinare prima di settembre». Il governo «Dovrà portare in Italia nuove scorte di vaccini se vorrà coinvolgere gli altri 25 milioni di italiani». Le forniture previste per le prime vaccinazioni «sono insufficienti» e l’obiettivo deve essere «quello di raddoppiare le somministrazioni giornaliere». Artom ha poi specificato: «Chiaramente l’obbligatorietà vaccinale ci trova d’accordo, un uso esteso è auspicabile per categorie importanti come gli insegnanti. E secondo me nel Paese c’è un grande consenso in questa direzione. Il tema però è mettere in condizione gli italiani di farlo: con 500mila dosi somministrate al giorno in meno di due mesi tutti gli italiani ancora senza prima dose ne avranno ricevuta una. Ma queste dosi non ci sono». È come nel marketing, spiega in conclusione: «In qualsiasi corso di marketing in ogni parte del mondo una delle prime cose che si imparano è di non lanciare una campagna promozionale su un prodotto prima di averlo nello scaffale. Sicuramente arriveranno nuove forniture, ma intanto al boom di prenotazioni che ci si augura in questi giorni il primo appuntamento è per settembre».