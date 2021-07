Green Pass a tappe per locali, trasporti, viaggi e sport. Al via l’obbligo da agosto

Il governo accelera sul Green Pass e indica la strada che vuole percorrere. L’ipotesi è quella di seguire una road map che preveda un rafforzamento graduale dell'obbligo del certificato verde per accedere a luoghi affollati, mezzi di trasporto e attività di svago. Non solo. Confindustria lancia l’idea di renderlo obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, prevedendo il trasferimento o, addirittura, la sospensione per chi rifiuta di vaccinarsi, così come è già previsto per i sanitari.

Le tre date del governo



Dail Green Pass dovrebbe diventare obbligatorio per i grandi eventi, discoteche, fiere, congressi, i ristoranti e bar al chiuso. Per i trasporti solo su navi, aerei, treni e pullman di lunga percorrenza. E sarà rilasciato dopo una sola dose di vaccino., invece, per le stesse attività, sarà rilasciato solo se si sarà completato il ciclo del vaccino, cioè le due dosi. Infine,, arriverà la stretta e sarà in vigore per tutti i trasporti, anche bus e metro.

I numeri in Italia del virus

La variante Delta del virus continua a correre, i contagi aumentano ogni giorno, ieri ci sono stati 3.558 nuovi casi. Sale anche il numero di vaccinati, ma in maniera troppo lenta. Il tempo è fondamentale in questo momento per fronteggiare l'eventuale quarta ondata del Covid. Il governo ne è consapevole e sta definendo le ultime misure del Decreto legge che conterrà i nuovi parametri di rischio per le regioni e la disciplina del Green Pass: dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm nella giornata di domani.

Come verranno determinati i colori delle Regioni

Con gli attuali parametri, secondo gli ultimi dati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, alcune Regioni tornerebbero in zona gialla già da venerdì. Si tratta delle aree dove l'incidenza dei nuovi contagiati supera i 50 casi settimanali su 100mila abitanti. Ma, con il nuovo sistema, questo indicatore non sarà più fondamentale. A contare sarà soprattutto il numero di ricoverati in area medica e in terapia intensiva. Il governo pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici. Le Regioni chiedono di salire rispettivamente al 20 e al 30 per cento. La cabina di regia convocata per oggi dovrà fissare il tetto. E mediare anche sulla lista dei luoghi dove si entra con il certificato.

Stato di emergenza fino al 31 dicembre

Il governo sarebbe pronto ad estendere lo stato di emergenza, in scadenza il 31 luglio. La risalita della curva epidemiologica sembra aver convinto l’Esecutivo ad arrivare al 31 dicembre.