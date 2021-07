Willy, nuova condanna per la banda dei fratelli Bianchi: picchiarono padre e figlio per 20 euro

Spietati, feroci, conosciuti, temuti da tutti, e con la fama di essere persone da cui tenersi a distanza. La banda dei fratelli Bianchi seminava il terrore nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano e Velletri. E lo faceva da tanto tempo. Prima di massacrare di botte, la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Colleferro, Willy Monteiro Duarte, perché aveva tentato di sedare una rissa nella quale era rimasto coinvolto un amico. Un’aggressione assurda, brutale e ingiustificata, ma che portò alla morte del 21enne di origini capoverdiane.

Omicidio Willy Monteiro Duarte, il folle video postato poche ore dopo il pestaggio mortale scatena la rabbia sui social

Secondo le indagini svolte dai carabinieri, il gruppo era dedito allo spaccio di droga e chi tardava nei pagamenti veniva minacciato e aggredito selvaggiamente. Dei veri e propri pestaggi intimidatori. E ieri è arrivata un’altra condanna per la banda dei Bianchi, per una vicenda legata proprio allo spaccio di cocaina.

E’ stato condannato a tre anni di reclusione Andrea Cervoni. A fine giugno 2019, Marco e Gabriele Bianchi, soprannominati i “gemelli” per la loro somiglianza, insieme agli amici Cervoni e Omar Shabani avrebbero minacciato e picchiato con violenza, un giovane di Lariano per un debito di venti euro. Oltre al giovane avrebbero aggredito anche il padre, intervenuto per difendere il figlio dall’aggressione. per gli stessi fatti, i Bianchi sono già stati condannati, a 5 anni e 4 mesi, e il loro amico Orlando Palone a 2 anni e 8 mesi.

Ma la banda di Artena, piccolo centro romano, al confine con la provincia di Latina e vicino a quella di Frosinone in passato avrebbe aggredito anche un addetto alla sicurezza dell'outlet di Valmontone e che ad agosto scorso aveva colpito anche un vigile urbano che cercava di far rispettare le misure anti-Covid. insomma, tanti i precedenti emrsi nei loro confronti.

Intanto, giovedì prossimo, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, è attesa un’altra udienza del processo per la morte di Willy.