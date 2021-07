Covid, Green Pass per i ristoranti al chiuso dal 5 agosto: sarà necessario anche per i grandi eventi, cinema, palestre e allo stadio

Non riaprono le discoteche. Per chi è in possesso del certificato vaccinale quarantena ridotta. Tamponi a costi calmierati per le famiglie. Nuovi criteri per i colori delle regioni

La cabina di regia, d’accordo con il premier Mario Draghi, nel corso di una riunione a Palazzo Chigi ha confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre. Si è anche deciso che il green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto, né tantomeno bancone. Inoltre sarà necessario per i grandi eventi e per entrare a teatro, al cinema, in palestra, a fiere, congressi, concorsi e anche allo stadio: diventerà obbligatorio a partire dal 5 agosto e sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.

L'entrata in vigore del green pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. Durante la cabina di regia si è inoltre deciso, secondo quanto si apprende, di

I nuovi parametri per i colori delle regioni

Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Lo si apprende al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Per il Green Pass per i trasporti non è presente una voce nel decreto legge, ma verrà presa una decisione a breve. È terminata alle 16,40 a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del governo sul nuovo decreto, che ora sarà illustrato alle Regioni ed enti locali. Alle 17 è convocato il Consiglio dei ministri per l'approvazione.

I trasporti

L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici -leggi bus e metro- non sarà nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, «ma dovrà essere affrontato a stretto giro». Con ogni probabilità a settembre. Questa la premessa che è stata fatta nel corso della cabina di regia che, prima del Cdm, ha delineato il quadro delle misure. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Al via il confronto governo-Regioni

E' iniziato il confronto tra governo ed enti locali sul decreto che stabilirà nuovi parametri per il passaggio da una zona e l'altra e le regole per l'utilizzo del green pass. Al confronto con Anci Upi e Regioni partecipano i ministri degli affari regionali Maria Stella Gelmini e quello della della Salute Roberto Speranza. Tra le richieste quella di Inviare quantitativi di vaccini adeguati all'aumento presunto delle domande, in vista dell'introduzione estesa del green pass.