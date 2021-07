L’ultimo saluto a De Rienzo, i funerali a Paternopoli. Il legale: “Non saranno in forma privata per celebrare la sua umanità”

Saranno celebrati oggi alle 15, nella chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali di Libero De Rienzo, “Picchio”, l'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni. Lo ha annunciato ieri in una nota l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia De Rienzo, in accordo con i familiari. «I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata - si legge nella nota - affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare nel cuore della gente».

«Il rito funebre per Libero De Rienzo avverrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid» ha precisato il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano, il piccolo centro irpino di cui è originario il padre dell'attore scomparso a 44 anni il 15 luglio nella sua abitazione romana. Cogliano, intervistato dall'emittente Primativvu Campania, ha anche spiegato che dopo l'arrivo della salma, previsto alle ore 15, ci sarà la benedizione da parte del parroco, don Rocco Salierno, prima della tumulazione. Rienzo riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre e al nonno paterno.