Capri, minibus esce di strada e precipita su uno stabilimento balneare: una vittima e 19 feriti. Inviato sull’isola un elicottero con supporto medico

Un minibus di linea con a bordo una ventina persone è uscito di strada a Capri. Il pulmino sarebbe precipitato per 5-6 metri rompendo la barriera di protezione della strada intorno alle 11,30. Il minibus, con a bordo circa 20 passeggeri, era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando dalla strada. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell'ordine. Non risultano morti né, al momento, feriti gravi. Indaga la Polizia di Stato. Ci sono 19 feriti, tra cui una comitiva di romani: sul posto le ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti nell'ospedale dell'isola.

Capri, minibus precipita rmpendo una una barriera di protezione

I soccorsi e il bilancio dei feriti



Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato a Capri dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell'isola di Capri. L'intervento si è reso necessario per l'arrivo all'ospedale Capilupi di 19 persone rimaste ferite nell'incidente che ha visto coinvolto un minibus, precipitato da via Marina Grande per circa 5 metri. Tutti i medici reperibili sull'isola di Capri sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti. In caso di pazienti in condizioni particolarmente gravi, questi verranno trasferiti con un elicottero all'Ospedale del Mare.

La paura in spiaggia

Il minibus precipitato oggi a Capri è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei quali raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.