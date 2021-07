Voghera, attesa per nuovi interrogatori. La vittima era già stata sottoposta a Tso, problemi psichici peggiorati col lockdown

È venuto a galla oggi un nuovo tassello nella vita di Youns El Boussetai: il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola dall'Assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici, sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) appena tre settimane fa. Lo ha appreso l'Agi da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l'uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. Il padre a Vercelli, la sorella - che ieri sera è arrivata a Voghera - in Francia, un altro fratello in Svizzera.

La moglie e i due figli, invece, vivono in Marocco. Sul fronte delle indagini, oggi è prevista la richiesta di convalida della Procura di Pavia dell'arresto di Adriatici, accusato di «eccesso colposo di legittima difesa». Che potrebbe però non essere accompagnata anche dalla richiesta di convalida della misura cautelare dei domiciliari. Questo significa che i pm potrebbero dare l'ok per il ritorno alla libertà dell'uomo, parere non vincolante per il gip che sarà chiamata a decidere dopo avere sentito Adriatici. Il nuovo interrogatorio, dopo il primo subito dopo il fatto, dovrebbe essere fissato per domani.

Youns El Bossettaoui «andava curato, non ucciso, perché non faceva male a nessuno ed era malato». Lo ha spiegato l'avvocato Debora Piazza che con il collega Marco Romagnoli difende i famigliari della vittima di Voghera: «Non siamo nemmeno stati avvisati dell'autopsia - ha spiegato il legale - perché pensavano non avesse parenti che invece sono tutti italiani». L'avvocato Piazza ha aggiunto che l'uomo era "fuggito" da una struttura di Vercelli dove era ricoverato per problemi mentali perché voleva tornare in piazza a Voghera, «che diceva essere casa sua». Nel frattempo la Procura di Pavia sta lavorando alla richiesta di convalida del fermo dell'assessore Massimo Adriatici, che si è autosospeso dall'incarico, ai domiciliari con l'accusa allo stato di eccesso colposo di legittima difesa.

Intanto non si spegne la bagarre politica sul caso. Salvini, dopo lo scontro a distanza di ieri con Enrico Letta, rincara la dose: «ha già deciso che è colpevole e ovviamente è colpa mia, a prescindere – ha detto in un comizio – Non ci sto che passi per macellaio e assassino una persona che ha semplicemente difeso se stessa e i suoi concittadini. E qual è la proposta di quel genio di Enrico Letta? Bisogna togliere il porto d'armi a tutti gli italiani». Il leader della Lega ha poi aggiunto: «Se ha il porto d'armi come un milione e trecentomila italiani, è normale girare armato». Ad Agorà estate su Rai3 ha specificato: «Lasciamo che si facciano le indagini, da quello che emerge colui che si è difeso sarebbe stato aggredito da un soggetto pregiudicato, clandestino, noto per violenze, aggressioni e atti osceni in città. Non sta a noi giudicare, lasciamo che emergano tutti i rilievi. Ovviamente quando c'è un morto è sempre una tragedia, è sempre una sconfitta, un momento di lutto, preghiera e riflessione. Però prima di giudicare bisogna andarci molto cauti. Colui che ha reagito è docente universitario di diritto penale e istruttore di forze di polizia, avvocato penalista noto e stimato in città, quindi non penso che Voghera si sia trasformata in un far west. Se si tratterà di legittima difesa qualcuno dovrà chiedere scusa all'assessore. Che poi si dice subito “assessore leghista”, se fosse stato del Pd magari non ci sarebbero stati tutti questi processi preventivi».