A Napoli la prima scuola che chiede il Green Pass: “Non sarà obbligatorio, solo una rilevazione dati”

Il Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli è la prima scuola in Italia a richiedere, a partire dal prossimo settembre, il Green Pass ad alunni e personale scolastico. «Ma non c'è nessun obbligo, non chiediamo di fare il vaccino, non entriamo nell'ambito delle scelte personali» tiene subito a precisare alla Stampa.it la professoressa Silvana Dovere, rettore dirigente scolastico del prestigioso istituto partenopeo. Ieri 22 luglio, giornata dello sdoganamento da parte del Governo del lasciapassare obbligatorio per entrare in ristoranti al chiuso, teatri, cinema e palestre e dintorni, ha firmato una circolare inviata ai genitori degli studenti e al personale docente e non docente. Avente come oggetto: «Emergenza sanitaria, avvio dell'anno scolastico 2020-2022».

La richiesta

È iniziata così a circolare la voce che nella scuola che conta 1100 allievi fra scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo scientifico, liceo classico europeo e liceo scientifico sportivo l'ingresso sarebbe stato consentito solo ai vaccinati con esibizione della certificazione dell'avvenuta immunizzazione. Il tutto ancor prima della decisione di Palazzo Chigi sulla questione, calda, della sicurezza fra i banchi. Un "obbligo" quello del convitto napoletano che avrebbe scatenato in anticipo i "no vax didattici". «Si tratta solo di una rilevazione di dati - sottolinea la dirigente scolastica - infatti non è richiesto all'utenza di effettuare la vaccinazione ma semplicemente è richiesta l'attestazione di avvenuta vaccinazione, ovverosia il Green Pass. In quanto la nota del ministero dell'Istruzione n.1107 dà delle indicazioni per le quali, in virtù ed in vista dell'avvio del nuovo scolastico, è utile verificare che percentuale di vaccinati c'è nella propria comunità scolastica fra studenti e personale dipendente».

L'obiettivo è quello di «chiedere di attestare se la vaccinazione è avvenuta per poter pianificare correttamente e tempestivamente un adeguato piano aula per quanto, per esempio, riguarda il distanziamento». «La nota da me firmata è chiara - spiega ancora Dovere -. Non si entra assolutamente né nelle decisioni né nel libero arbitrio delle persone, non vi è né la competenza né l'interesse a farlo» Dunque nessuno stop a chi non esibisce il pass, ma solo un'operazione "cautelativa" per arrivare preparati e «tutti più sereni» all'appuntamento con la prima campanella che ci si augura possa risuonare in presenza.

«Non c'è stata nessuna reazione da parte dei genitori e del personale perché hanno compreso la motivazione della circolare -ripete la rettrice -. A seguito delle indicazioni del Cts è chiaro che la copertura vaccinale consente oltre alla presenza in sicurezza a scuola anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, di conseguenza avere la consapevolezza di quella che è la quantificazione del numero dei vaccinati ovviamente permette di poter organizzare più serenamente e in maniera più adeguata tutte quelle attività che allo stato sono nel Pof ma che diversamente non potrebbero avere piena attuazione come purtroppo è capitato nell'ultimo anno e mezzo. Se dovessero essere evidenziate questioni di privacy o affini ci rimetteremo alle decisioni adottate al riguardo».

Il testo della circolare

Nella comunicazione inviata non si fa menzione della "rilevazione dati" della quale parla la dirigente scolastica. Ma neanche di obblighi e di procedimenti da adottare verso chi non presenta il Green Pass. Si cita il Miur che «sottolinea la necessità di estendere la copertura vaccinale nelle scuole nell'ottica imprescindibile di 'realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza'

Il testo integrale che si può trovare sul sito web del Convitto insieme alla circolare ministeriale a cui fa riferimento così recita: «Si rende nota la circolare del Ministero dell'Istruzione n.1107 del 22.07.2021 riguardante l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 con estratto del verbale del Comitato tecnico scientifico n.34 del 12/07/2021 (in allegato). In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico il Miur sottolinea la necessità di estendere la copertura vaccinale nelle scuole nell'ottica imprescindibile di "realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza".

Per quanto esposto, si comunica che a partire dal giorno 01/09/2021, questa Istituzione provvederà a richiedere l'attestazione di avvenuta attestazione (Green Pass) sia per il personale scolastico che per gli allievi. Al fine dunque di tutelare tutti e ciascuno ed al fine di consentire agli allievi una continua e serena frequenza scolastica si evidenzia nuovamente e si ribadisce la necessità di porre massima attenzione ai comportamenti cautelativi. Si ringrazia per la preziosa collaborazione».