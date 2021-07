Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 luglio: 5143 nuovi casi, 17 decessi. L’indice di positività al 2,16 per cento

Rallenta la crescita dei casi che da 5.057 in 24 ore salgono appena a 5.143, con il tasso di positività che perde un decimale fermo al 2,16%. Sono 17 i morti, 3 in meno i ricoverati nelle terapie intensive e 70 in più invece nei reparti di medicina.

Salgono ancora da 513 a 691 i casi in Lombardia, mente scendono da 155 a 140 i casi in Piemonte dove però il tasso di positività balza dal 2,9 al 4,2%.

Calano da 819 a 669 i casi nel Veneto dove l’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti è a 73.5.



Scendono da 505 a 470 i contagi in Toscana dove il tasso di positività sale invece di tre decimali al 6,8%:

Emilia Romagna lieve crescita dei contagi che da 447 passano a 474.

Salgono ancora da 792 a 854 i casi nel Lazio di cui 544 a Roma. Anche il tasso di positività va su dal 7,7 all’8,4% mentre l’incidenza dei casi è al 75.5.

Calano da 352 a 261 i casi in Campania dove anche i, tasso di positività scende dal 4,1 al 3,5%.

In Puglia i contagi passano da 154 a 131 e il tasso di positività scende dal 2,1 all’1,2%.

Con l’obbligo del green pass per partecipare alla vita sociale è già boom di prenotazioni. In Piemonte è già visibile un «effetto Draghi» legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, «le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate». Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione.

Cresce, probabilmente complice anche le nuove norme sul green pass varate dal governo, l'adesione alla campagna vaccinale in Lombardia. Ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione. Ben 30mila in più rispetto a mercoledì 21 luglio, quando le prenotazioni furono 28.368. In realtà, dopo una prima parte del mese di luglio in cui le prenotazioni raramente avevano superato quota 15mila, da lunedì 19 - guarda caso proprio da quando si è fatta largo l'ipotesi del Green Pass - sono stabilmente sopra i 20mila.

«Ho fatto una verifica questa mattina e in tutte le Asl pugliesi», dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass «abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di prenotazione» dei vaccini anti Covid: lo dice all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

Intanto da lunedì prossimo in Piemonte i ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid-19 presentandosi in qualunque hub vaccinale senza prenotazione. Lo ha annunciato il governatore Alberto Ciro, a margine di un appuntamento in Regione. «Domenica - ha detto Cirio - verrà il generale Figliuolo a Sestriere, e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura. Anticipo che a tutti i ragazzi appartenenti alla fascia di età 12-19 sarà data la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione».

Dopo la bacchettata di Draghi il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato stamane a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subito dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid: nell'immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che aveva dovuto rinviare.

Dopo l’ok al Pfizer si allarga lo spettro dei vaccini anti Covid per gli adolescenti. Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine Moderna) per includerne l'uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Il vaccino è già autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Lo annuncia l'agenzia europea del farmaco in una nota, precisando che l'uso del vaccino Spikevax nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 18 anni. Viene somministrato come due iniezioni a distanza di quattro settimane.

I benefici del vaccino Johnson and Johnson superano abbondantemente i rischi, nonostante i report che sembrano suggerire un legame con alcuni rari casi di sindrome di Guillain-Barre'. Lo afferma, riporta la Cnn, il Cdc americano, in un parere che ricalca quello emesso ieri dall'agenzia europea per i farmaci Ema. «Molti ricoveri, ammissioni in terapia intensiva e morti possono essere prevenuti attraverso i vaccini Janssen e quelli a mRna - scrive l'agenzia -, superando di molto i rischi». Secondo l'Fda al momento sono arrivate 100 segnalazioni della sindrome su 12,8 milioni di dosi somministrate, e anche se il rapporto di causa ed effetto non è ancora stato dimostrato le segnalazioni sono prese in considerazione.