Covid, picco di contagi in tre continenti. Oms: “Entro ferragosto 200 milioni di casi”

ROMA. La variante Delta velocizza la corsa del virus in tutto il mondo. Dall’America latina, all’Asia e all’Oceania. L'aumento dei casi di Covid-19 a Sydney, la più grande citta' dell'Australia, rappresenta una "emergenza nazionale". E' l'allarme lanciato dalle autorità australiane, ammettendo che un mese di lockdown non è riuscito a fermare l'aumento dei contagi da variante Delta. Per questo lo Stato del New South Wales, di cui Sydney è capitale, ha esortato il governo federale a inviare con urgenza vaccini e risorse. Dichiarare lo stato di emergenza nazionale consente un maggiore coinvolgimento delle autorità centrali in questa crisi, anche dislocando maggiori fondi. «Abbiamo l'obbligo nei confronti della nazione di contenere il virus -afferma il primo ministro di New South Wales, Gladys Berejiklian-, E' chiaro che le cifre non vanno nella giusta direzione. Le autorità sanitarie ci dicono che la situazione nel New South Wales, soprattutto nei quartieri Sud-Ovest e Ovest di Sydney, è considerata un'emergenza nazionale». Il New South Wales ha registrato 136 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record da giugno. Sembrano numeri risibili rispetto a quelli accertati quotidianamente in altri grandi Paesi, ma si tratta di una difficile sfida per l'Australia, che fin dall'inizio ha optato per una strategia "casi zero". La campagna di vaccinazione è, però, molto lenta e solo il 12% della popolazione è vaccinato.



Stop alla bolla



Stop alla bolla, che ha consentito di viaggiare tra Nuova Zelanda e Australia senza fare quarantene. Era diventata operativa ad aprile, sebbene le autorità di entrambi gli Stati si fossero riservate la possibilità di sospenderla completamente o parzialmente in caso di nuovi focolai. Già a giugno c'era stata un'altra sospensione, sempre decisa dalla Nuova Zelanda, Verrà, comunque, consentito ai neozelandesi e residenti permanenti di rimpatriare, previa presentazione di un tampone negativo; chi si è recato nello Stato del New South Wales, l'epicentro dell'epidemia in Australia, dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Circa la metà degli oltre 25 milioni di australiani, compresi i residenti delle città di Sydney e Melbourne, sono al momento sotto rigide restrizioni di movimento, dopo la ripresa dei contagi, legati alla variante Delta del Covid.Il numero di casi globali di Covid-19 potrebbe raggiungere i 200 milioni nelle prossime tre settimane, se verrà mantenuto l'attuale andamento del tasso di contagio, avverte l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ultimo rapporto. Attualmente, i casi registrati secondo i conteggi della Johns Hopkins University sono 191.580.233. Nonostante gli sforzi globali per accelerare la campagna vaccinale, la maggior parte dei Paesi continua a registrare un netto aumento dei casi di Covid-19: dal 12 al 18 luglio, si sono registrati in tutto 3,4 milioni di nuovi casi, un incremento del 12% rispetto al precedente bilancio, e oltre 56 mila decessi, in crescita dell'1%. La scorsa settimana, il numero più alto di contagi da Covid è stato riscontrato negli Stati Uniti (216.433 nuovi casi, +66%), Indonesia (+44%, con oltre 350 mila nuovi casi), Regno Unito (41%, oltre 296 mila nuovi casi), Brasile (oltre 287 mila casi, ma in calo 14%) e India (268.843, -8%).Per grandi aree geografiche, è nel Pacifico occidentale e in Europa che il tasso d'incidenza del Covid-19 è cresciuto maggiormente, tra il 12 e il 18 luglio: rispettivamente del 30 e del 21%. L'incidenza dei contagi e' aumentata nel Sud-Est asiatico (+16%) e nel Mediterraneo orientale (+15%), ma e' diminuita in Africa (-5%). Invece, per quanto riguarda il tasso di mortalità, ha segnato una crescita nel Sud-Est asiatico (+12%) e nel Pacifico occidentale (+10%), per diminuire nelle Americhe (-6%) e in Africa (-4%). Nel dettaglio, in Europa negli ultimi sette giorni oltre 885 mila persone hanno contratto il Covid-19 e più di 7 mila sono decedute. Nel Nord e Sud America, i nuovi casi sono stati 967 mila e le vittime 22 mila. Infine nel Sud-Est asiatico sono stati registrati oltre 829 mila casi e 16 mila decessi. Le Americhe e l'Europa sono le due regioni al mondo con il piu' alto tasso di incidenza pro capite nel corso dell'ultima settimana - in media 95 casi ogni 100 mila abitanti - e il piu' alto tasso di mortalità, con un indice di 2.2 e 0.8 nuovi decessi ogni 100 mila abitanti. Il Mediterraneo orientale e il Sud-Est asiatico hanno riportato rispettivamente 48 e 41 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. L'ultimo bilancio diffuso dall'Oms riferisce di 190 milioni di casi complessivi e piu' di 4 milioni di morti dall'inizio della pandemia. Alla luce dell'attuale andamento epidemiologico, l'organizzazione prevede il superamento della soglia dei 200 milioni entro le prossime tre settimane. La ripresa della pandemia viene attribuita dall'Oms alla circolazione di varianti maggiormente trasmissibili - soprattutto Delta e Alpha, e in parte anche Beta e Gamma -, all'allentamento delle restrizioni sanitarie tese ad arginare l'avanzata del virus, all'aumento dei contatti sociali, in particolare ad eventi pubblici, e all'accesso iniquo alla vaccinazione a livello mondiale. Per questo, appunto, la Nuova Zelanda ha annunciato una nuova sospensione, a partire da questa sera e per almeno otto settimane, della 'bolla' dei viaggi aerei con l'Australia, a seguito dell'impennata di casi di Covid-19 nel Paese vicino. La primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, ha spiegato che in Australia «ci sono diversi focolai, e in diverse fasi di contenimento» e che la decisione si è imposta perché era "a rischio" la salute dei cittadini.

Nuovo picco di casi di contagio da Coronavirus a Cuba, dove il ministero della Salute ha certificato 7.745 nuove infezioni quotidiane per un totale di 308.599 casi confermati da inizio pandemia. I nuovi decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 65 (2.137 quelli totali), i pazienti guariti 270.757. Cuba ha vaccinato al momento oltre 3,4 milioni di persone con almeno una dose, 2,8 hanno ricevuto le due inoculazioni, 2,1 milioni la terza. Il paese sta attraversando attualmente la fase peggiore della pandemia e il governo del Messico ha annunciato l'invio di aiuti medici - siringhe, bombole di ossigeno e mascherine - ed alimentari - tra cui latte in polvere, farina di frumento, olio da cucina, oltre a benzina, che verranno trasportati sull'isola domenica da due navi della marina.