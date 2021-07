No Green Pass, manifestazioni e fiaccolate in mezza Italia

Roma, Milano, Genova e Palermo. E non solo. Dal tardo pomeriggio di oggi nelle principali città italiane sono ancora una volta di scena i «No green Pass». A organizzarle, il "Comitato libera scelta".

A Roma in centinaia hanno scelto di aderire alla fiaccolata partita da piazza del Popolo e iniziata tra gli insulti al premier Draghi e gli slogan contro i giornalisti («Giornalista terrorista-giornalista terrorista»). A guidare il corteo il senatore della Lega Armando Siri e Vittorio Sgarbi. Molti gli altri esponenti della Lega in piazza, da Simone Pillon a Claudio Borghi. Con loro l’attore Enrico Montesano. I manifestanti, un migliaio circa, con fiaccole e cellulari illuminati hanno occupato la parte di piazza antistante Santa Maria degli Angeli, poi hanno iniziato ad abbandonare il presidio. La manifestazione, spiegano fonti della Questura, si è svolta tranquillamente e senza alcuna tensione





In generale, le adesioni alle fiaccolate in più di una città, vedi Milano e Palermo, sono state molto minori delle aspettative degli organizzatori, nella misura di qualche centinaio di persone. A Napoli e Genova i sit-in sono di fatto stati annullati. A Torino l'appuntamento è stato sotto la sede torinese della Rai dove è intervenuto anche il candidato sindaco di Torino per Italexit, Ivano Verra che ha ribadito: «Siamo qui per dare voce ai lavoratori, agli studenti, ai ristoratori e a tutte le altre categorie che non vogliono rinunciare alla propria libertà». Presente al presidio anche Forza Nuova che in una nota ricorda Giuseppe De Donno, l'ex primario trovato ieri privo di vita, e assicura che «continuerà la lotta al fianco del popolo finché questo obbligo non sarà eliminato».