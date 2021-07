Pavia, muore anziana ricoverata per ictus. La denuncia dei figli: “L’hanno vaccinata con 4 dosi”

E' morta a 81 anni nel reparto di neuro-riabilitazione dell'Istituto Maugeri di Pavia, dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Poco prima che morisse, i suoi due figli hanno scoperto che loro madre è stata vaccinata contro il Covid durante il ricovero alla Maugeri, con due dosi di Moderna il 26 maggio e il 5 luglio. Ma l'anziana, sostengono i figli, aveva già ricevuto il vaccino (due dosi di Pfizer) prima di ammalarsi, il 4 e il 25 marzo. I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri e il sostituto procuratore Valeria Biscottini, a cui sono state affidate le indagini, ha disposto che venga effettuata l'autopsia.

«Una denuncia contro ignoti - precisa il legale dei figli, l'avvocato Fabrizio Gnocchi -. Vogliamo che sia fatta chiarezza sulle cause del decesso della signora e che si chiarisca se può esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il peggioramento delle condizioni di salute della donna». L'autopsia sarà eseguita lunedì 2 agosto alle 8.30 all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.

Le indagini disposte dalla Procura di Pavia sulla morte della signora di 81 anni che avrebbe ricevuto 4 dosi di vaccino anti covid dovranno verificare se la documentazione che ha presentato al suo arrivo all'Istituto Maugeri di Pavia, per un percorso di riabilitazione post-ictus, conteneva o meno l'indicazione della prima vaccinazione ricevuta con Pfizer, così come andrà verificata la registrazione delle prime due dosi sul portale della Regione. Secondo quanto si apprende in ambienti ospedalieri, quando è arrivata nello scorso aprile sulla sua scheda ospedaliera non sarebbe risultato che era già stata vaccinata contro il Covid-19 e anche il portale regionale non avrebbe segnalato la sua avvenuta immunizzazione. Un fatto per il quale i familiari dell'anziana hanno presentato denuncia ai carabinieri tramite il loro legale, l'avvocato Fabrizio Gnocchi di Pavia: la Procura di Pavia ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata lunedì 2 agosto. Sempre in ambito ospedaliero si apprende che la stessa signora avrebbe dato personalmente il suo assenso al vaccino anti-Covid mentre era ricoverata in ospedale. Dopo il periodo di riabilitazione alla Maugeri, avrebbero dovuto essere trasferita in una Rsa: trattandosi di un "soggetto fragile", in ospedale avevano ritenuto necessario vaccinarla.