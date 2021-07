Bari. Evasione fiscale, confiscati a un imprenditore ville e yacht

La Guardia di Finanza ha confiscato a un imprenditore di Gioia del Colle, in provincia di Bari, beni del valore di 2,5 milioni di euro. Pasquale Cinieri, 52 anni, lavora nel settore lattiero-caseario. La confisca, disposta dal tribunale di prevenzione di Bari, riguarda una lussuosa villa con piscina e piccolo parco privato, una prestigiosa unità abitativa a Policoro (Matera), una imbarcazione di 12 metri e disponibilità bancarie. Il tribunale ha disposto anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 18 mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’imprenditore, che ha precedenti per reati tributari e in materia fallimentare, tra il 2009 e il 2019 come amministratore e socio di diverse società intestate a prestanome si sarebbe reso responsabile di gravi evasioni fiscali e del fallimento di alcune società. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato che avrebbe acquisito direttamente, tramite la coniuge e società controllate, beni di ingente valore, come le due prestigiose ville e lo yacht modello Prestige 42 Fly, pur non disponendo di adeguate fonti economiche di origine lecita. Ritenuto "fiscalmente pericoloso" dai finanzieri, è sottoposto dal gennaio scorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un altro procedimento nel quale risponde di concorso in bancarotta fraudolenta.