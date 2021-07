Bollettino di oggi 30 luglio: 6619 nuovi casi, 18 decessi

Salgono do poco meno del 10% i contagi che da 6.171 passano a 6.619, con il tasso di positività che perde un decimale e si ferma al 2,67%. Sono 18 i morti, 7 in più i ricoverati nelle terapie intensive e 82 nei reparti di medicina.

In Piemonte casi stabili a 287, appena 5 più di ieri ma con il tasso di positività che dall’1,8% cala all’1,3. Leggera crescita dei contagi in Lombardia da 661 a 678 con il tasso di positività che si alza di un decimale all1,8%.

Torna a superare quota 1.000 in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi contro i 737 di ieri. Stabili invece i decessi, fermi a 11.641. Presentando i dati, il presidente Luca Zaia ha osservato che il modello matematico cui si affida la Regione prevedeva che in questa settimana la crescita dei casi giornalieri potesse arrivare anche a 1.500. Salgono di conseguenza anche soggetti in isolamento, 11.927, mentre prosegue la discesa dei dati ospedalieri: il totale dei ricoverati è pari a 156 (-9), dei quali 139 (-8) in area medica e 17 (-1), in terapia intensiva. L’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è di 94.6

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 720 su 13.506 test di cui 8.351 tamponi molecolari e 5.155 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,33% (10,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è leggermente inferiore (erano 748) così come quello dei test effettuati (erano 13.518) di conseguenza il tasso è calato (era 5,53%). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti supera quota 100.

Oggi su quasi 11mila tamponi nel Lazio (-911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie intensive sono 44 (+5) i guariti sono 211. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 480.

In Campania aumentano il tasso di contagio, i ricoverati in reparti di degenza ordinaria e in terapia intensiva. Sono i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Covid in regione. I positivi sono 355 contro i 380 di ieri su 7069 tamponi molecolari (tasso del 5% contro il 4,7 di ieri). 12 i ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri. 189 le persone in reparti di degenza ordinaria, sei in più di ieri.

In Puglia i contagi salgono da 151 a 248 con una incidenza settimanale ogni 100mila abitanti al 26.6.

Dati in crescita, spinti dal dilagare della variante Delta, che secondo l'ultima indagine rapida sulle varianti dell'Iss al 20 luglio aveva una prevalenza del 94,8%, in forte aumento rispetto alla indagine del 22 giugno, con valori oscillanti tra e singole regioni tra 80% e100%.

Aumentano nel frattempo i ricoveri per Covid-19 nei reparti di terapie intensiva e di area medica, ed in testa alla classifica si collocano le Regioni meridionali ed il Lazio. Se il tasso di occupazione nazionale si mantiene infatti sotto la soglia critica sia per l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive (al 2,2%) sia nei reparti (al 2,9%), i valori salgono in alcuni territori. Con i nuovi parametri, infatti, la soglia critica che segna il passaggio alla zona gialla per le Regioni è fissata al 10% e 15% di occupazione rispettivamente per le intensive ed i reparti ordinari.

Per i ricoveri in reparto i numeri più alti si segnalano in Sicilia (8,0%), Calabria (6,6%) e Campania (4,9%). Per le terapie intensive, invece, i maggiori tassi di occupazioni sono evidenziati in Sicilia (4,7%), Sardegna (4,2%) e Lazio (3,7%).

Questi i tassi di occupazione nelle varie Regioni rispettivamente per le aree medica. secondo i dati della bozza di monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss all'esame della Cabina di regia:Abruzzo 1,8% - 0,0%; Basilicata 3,8% - 0,0%; Calabria 6,6% - 3,3%; Campania 4,9% - 1,8%; Emilia Romagna 2,5% - 1,2%; Friuli Venezia Giulia 0,8% - 1,1%; Lazio 4,0% - 3,7%; Liguria 2,1% - 2,8%; Lombardia 2,8% - 2,0%; Marche 1,3% - 1,9%; Molise 0,6% - 0,0%; PA di Bolzano 2,6% - 0,0%; PA di Trento 1,2% - 0,0%; Piemonte 1,2% - 0,5%; Puglia 2,8% - 2,2%; Sardegna 4,4% - 4,2%; Sicilia 8,0% - 4,7%; Toscana 2,2% - 3,3%; Umbria 1,8% - 2,1%; Valle d'Aosta 1,5% - 0,0%; Veneto 1,5% - 1,6%. ITALIA 2,9% - 2,2%.

«Il commissario Figliuolo -annuncia nel frattempo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa- sta predisponendo un provvedimento che preveda un prezzo calmierato dei tamponi, che può arrivare addirittura a 6-7 euro. C'è anche la disponibilità delle Regioni a contribuire per abbattere ulteriormente i costi. il tema della gratuità del tampone è un tema su cui dobbiamo riflettere: un primo passo che credo si concretizzerà già nei prossimi giorni, ovviamente prima dell'entrata in vigore del green pass, è ottenere per i tamponi un prezzo calmierato che permetta a operatori e cittadini di poter accedere al servizio con costi limitati».

«Credo – ha poi aggiunto - che si possa valutare l'ipotesi `no green pass´ ai ristoranti dentro gli alberghi quando i ristoranti fanno un servizio esclusivo alla clientela dell'albergo. Questo è un tema che è stato posto con forza anche dalle associazioni di categoria e credo sia un tema sul quale valga la pena fare una riflessione. Abbiamo qualche giorno di tempo per comprendere se possiamo dare questo tipo di risposta».

Intanto gli esperti iniziano a prendere le distanze dall’idea, già messa in pratica in Francia, di abrogare la quarantena per i vaccinati che abbiano avuto contatti stretti con persone positive. Dopo la presa di posizione di Anthony Fauci sulla stessa linea si schiera Massimo Galli, direttore della struttura di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano. Il vaccino contro il Covid è «benedetto e utilissimo ma purtroppo incapace di garantirci al 100%, ma neanche al 70%, la possibilità di non infettarci con la variante delta il discorso delle limitazioni e delle quarantene è in questo momento legittimo». D'altronde, ha precisato Galli, «le infezioni salgono e sono infezioni di giovani, paucisintomatiche o asintomatiche, e questo ci dice che molte sfuggono alla diagnosi. Non è finita purtroppo». Tecnicamente, ha concluso, «parlare di quarta ondata può starci, ma non avrà le caratteristiche delle precedenti, che hanno messo in ginocchio il sistema sanitario in tutto il mondo. Abbiamo un tale tasso di vaccinati tale da consentire una buona risposta a molte persone vaccinate così da ridurre la gravità dell'infezione che queste potrebbero contrarre».