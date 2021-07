Il nipote rivela alla nonna di essere gay, la sua reazione è di una "normalità eccezionale": "L'importante è che state bene"

È diventato virale il video in cui Marco, giovane napoletano che lavora in Arizona, fa coming out con la signora Maria, 90enne spontaneamente paladina dei diritti Lgbt

Una bella storia di rispetto e di accoglienza. In una parola: di normalità. Come quella che definisce la vita di ciascun essere umano: libero, sempre e in qualsiasi situazione, di essere se stesso e amare chi desidera. Normalmente. Questo l'atteggiamento di una coppia, non di innamorati, ma di parenti assai stretti che hanno condiviso sui social un momento importante come può esserlo il manifestare la propria omosessualità senza problemi, "in chiaro" a chi si ha vicino. La coppia in questione è formata da una nonna e un nipote. Quest'ultimo fa coming out con la signora Maria, novantenne, e lei ha una reazione per l'appunto "normale" che viene filmata dal giovane napoletano che si chiama Marco F. Il video inizia a girare e diventa virale.

In realtà è la zia a postarlo su sua indicazione perché lui non ha ancora un profilo social (aperto subito dopo): «Mio nipote mi ha inviato il video della nonna al suo outings (intendendo coming out, ndr) vuole che io lo pubblichi e desidera mostrarlo a voi perché orgoglioso della sua famiglia - twitta la signora Anna Maria -. Ringraziamo tutti, e siete tantissimi, che avete apprezzato questo nostro momento di gioia".

Il video



Fra i commenti spuntano quelli che mettono in dubbio la veridicità dell'incontro. Qualcuno parla di sceneggiatura e si chiede chi abbia girato la scena in questione. Ed è a quel punto che, dopo un po', spunta il protagonista, Marco, che fa un doppio coming out, pubblico oltre che familiare. Intervenendo dal suo profilo appena aperto con foto in camicia slacciata su sfondo spiaggia e nome e cognome (veri), si svela e assicura: «È mia nonna! E il nipote sono io grazie a tutti per i vostri messaggi di affetto!».

Nella sua bio, scritta in inglese si legge; «Nato e cresciuto a Napoli (con bandiera italiana. Attualmente vive in Arizona, insegnando inglese all'Università».

Nel video rilanciato come testimonianza di quella normalità già citata si vede la nonnina mentre sta a tavola con il nipote che le rivela: «Nonna senti, ti posso dire una cosa? Io sono gay, mi piacciono gli uomini». Lei non si scompone, allarga un po' le braccia e risponde: «Non vuol dire niente figlio mio...e che ce ne importa, basta che stai bene (detto in napoletano, ndr)». E lui: «Ti ricordi Charlie, l'inglese, l'hai conosciuto pure..era il mio ragazzo...io non mi sposo una donna, mi sposerò con un uomo». E lei, di nuovo: «E che importa, basta che state bene...».

I commenti

Tanti i commenti di apprezzamento per tanta semplicità e insieme profondità in poche frasi. Due per tutti uno twittato da Alessandro S. che ricorda: «Alla napoletana “basta ca stat bbuon”, così gli anziani benedicono i giovani, e di solito la frase si conclude “e chi s’ n fot**». E sulla stessa linea Furtiva Lagrima che ripete le parole che più sono rimaste impresse un po' a tutti: «"abbast ca stat buon, detto in qualsiasi sfumatura del dialetto regionale, è la più bella dichiarazione che un genitore o nonn* campan* possa fare a un* figli* o nipote». Dalle parole della zia emerge una storia drammatica legata al fratello di nonna Maria chiuso tanto tempo fa in manicomio solo perché "diverso", ovvero se stesso, del quale lai parla anche nel video citando un nome, quello di Carlo.

Marco alla fine ringrazia tutti per i complimenti alla sua famiglia e lancia un augurio: «Speriamo che il messaggio arrivi anche a chi ne ha davvero bisogno!»

E poi pubblica una foto in cui si vedono lui e la nonna diventata oramai una star del web per una giusta causa. Naturalmente, spontaneamente paladina dei diritti della comunità Lgbt e di sicuro anche del Ddl Zan, senza il minimo dubbio o la minima incertezza.