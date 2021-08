Coronavirus, il bollettino del 2 agosto in Italia: impennata di nuovi casi (3190) con 23 morti. Indice di positività a 3,8%

ROMA. Sono 3.190 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. 23 le vittime. Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, rispetto ai 167.761 di ieri. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

Negli ultimi 30 giorni sono state 260 le persone decedute con diagnosi di Sars-Cov-2 e 81.714 i contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari. E' quanto emerge dai dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, pubblicati sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità. Dai dati cumulativi emerge, invece, come i decessi siano stati fino a oggi 127.285 da inizio pandemia, ovvero il 2,9% del totale dei contagiati. I casi sono stati complessivamente 4.346.515, di cui 139.287 tra i medici e gli operatori sanitari. E' di 46 anni l'età media dei contagiati da inizio pandemia e negli ultimi 30 giorni è di appena 26 anni.

Sono 68.916.310 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 96.7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 71.251.426 (nel dettaglio 49.629.266 Pfizer/BioNTech, 7.657.292 Moderna, 11.955.276 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.592 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 32.676.131, il 60,50% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato a oggi pomeriggio.

Piemonte

In Piemonte 138 persone sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore (di cui 11 dopo test antigenico), pari all'1,2% di 11.074 tamponi eseguiti, di cui 7.849 antigenici. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77(55,8%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 370. Nessun decesso è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467 I tamponi diagnostici finora processati sono 5.945.069 (+11.074 rispetto a ieri), di cui 1. 895.869 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 355.886 (+59 rispetto a ieri).

Valle d’Aosta

Sono due i nuovi casi Covid registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore e 10 in più rispetto al 30 luglio: il totale dei casi da inizio pandemia sale a 11.771. È quanto emerge dal bollettino della Regione: nessun decesso per coronavirus dal 30 luglio con un totale che quindi rimane a 473. Sono invece 10 i guariti: 60 gli attuali positivi sul territorio.

Lombardia

Sono 326 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre nessuna persona è deceduta. I tamponi effettuati sono 10.511, mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta al 3,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 32 (+5) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 210 (+2). Dall'inizio della pandemia in Lombardia sono morte 33.827 persone.

Emilia Romagna

Sono 560 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 10.585 tamponi, nel giorno in cui si contano altri due morti, tre persone in più in terapia intensiva (20) e 19 ulteriori ricoveri nei reparti Covid (241). Il bollettino della pandemia della Regione continua dunque a far segnare una curva in lenta ma progressiva ascesa. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 34,6 anni. Sui 188 asintomatici, 84 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing. Bologna è prima tra le province con 136 nuovi positivi più nove dell'Imolese, segue Modena con 112. I guariti sono 139 in più, i casi attivi 8.056 (+419), il 96,8% in isolamento a casa. I deceduti sono uomo di 98 anni di Rimini e un 71enne di Ferrara. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.100.386 dosi di vaccino; sul totale sono 2.333.490 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Oltre cento persone sono finite in isolamento a seguito di un focolaio sviluppatosi a Modigliana, piccolo comune del Forlivese, fra una quarantina di giovani al rientro da un viaggio parrocchiale in Val D'Aosta. I ragazzi, tutti minorenni, secondo quanto riporta la stampa locale, hanno viaggiato in pullman insieme e al rientro hanno avuto contatti con parenti e amici facendo così salire a 131 le persone in isolamento fiduciario. «La situazione non va sottovalutata» per il sindaco della cittadina romagnola, Jader Dardi, il quale su Facebook fa un appello a tutti affinché rispettino le disposizioni per contenere la diffusione. I casi positivi sarebbero non gravi e in prevalenza asintomatici.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (1,98%). Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 57 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 19. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.562, i clinicamente guariti 42, mentre quelli in isolamento risultano essere 690. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.106 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.435 a Trieste, 50.649 a Udine, 21.449 a Pordenone, 13.150 a Gorizia e 1.423 da fuori regione. Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un infermiere dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione così come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture.

Lazio

Nel Lazio si registrano 292 nuovi casi positivi (soggetti a modifica), 2 i decessi (Asl Rm 6 e Asl Lt) i ricoverati sono 321 (+24), le terapie intensive sono 48 (+2). I casi a Roma città sono a quota 193. «Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell'incidenza nei prossimi giorni. Entrano in terapia intensiva anche fasce più giovani di età», precisa l'assessore Alessio D'Amato.

Marche

Nell'ultima giornata 65 casi di positività a coronavirus nelle Marche con un'incidenza di 55,74 su 100mila abitanti (ieri 55.01). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione nell'ultimo bollettino che dà conto di 35 ricoveri per Covid-19 (+4) e di nessun deceduto nelle ultime 24 ore (totale vittime finora 3.039). Per quanto riguarda i contagi, ne sono stati rilevati 27 in provincia di Ancona, 25 in quella di Pesaro Urbino, nove nel Maceratese, uno in provincia di Ascoli Piceno e tre provenivano da fuori regione. Eseguiti 849 tamponi in totale; 336 nel percorso diagnostico screening, 15 test antigenici (2 positivi) e 513 nel percorso guariti. Sul fronte ricoveri, restano stabili i dati delle Terapie intensive (6) e semintensive (1) mentre aumentano i pazienti nei reparti non intensivi (28; +4). Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali e tre persone assistite nei pronto soccorso (in precedenza Covid-free). In crescita gli isolamenti domiciliari (2.060; +29) ma calano le quarantene per contatto con contagiati (3.488; -133) mentre il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) sale a 2.095 (+33). I guariti/dimessi sono 100.619 (+32).

Abruzzo

Sono 25 (di età compresa tra 7 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76292. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2515 (si tratta di un 83enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72291 dimessi/guariti (+45 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1486 (-21 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 593 tamponi molecolari (1262793 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 480 test antigenici (584948). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.32%. Del totale dei casi positivi, 19347 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+2 rispetto a ieri), 19738 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 18610 in provincia di Pescara (+20), 17881 in provincia di Teramo (invariato), 599 fuori regione (+2) e 117 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata

Trentuno dei 546 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino che raccoglie i dati sull'epidemia e le vaccinazioni. Fra i dati spicca quello relativo ad uno dei 20 contagiati ricoverati in ospedale, a Potenza, che è curato in terapia intensiva (non vi erano stati casi così gravi da una ventina di giorni). I positivi in isolamento domiciliare sono 703. Per quanto riguarda le vaccinazioni, in due giorni ne sono state fatte 9.654: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 356.976 (64,5%) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 258.949 (46,8%).

Campania

Complice anche il minor numero di tamponi molecolari effettuati, cresce ulteriormente in Campania il tasso di positività. Su 2171 test i positivi sono 194, una quota dell'8,93% rispetto al 6,15% di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri 2 verificatisi in precedenza ma registrati solo oggi. In calo i ricoveri in terapia intensiva, si passa da 12 a 10 mentre aumentano ancora i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria che passano da 218 a 225. Il 18 luglio scorso erano 175.

Calabria

Sono 67 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.894 tamponi eseguiti. Finora sono stati effettuati 995.860 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 71.148 (ieri erano 71.081). Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,36% al 4,78%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.256 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 66.999 (+10 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 76 (+5 rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2.893 (+56).

Puglia

Nonostante l'aumento ormai costante di contagi Covid, in Puglia la situazione negli ospedali resta sotto controllo. E' quanto rileva il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): dal 20 luglio scorso, il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto nei reparti di Malattie infettive e pneumologia è fermo al 3%, dal 15% scatta il passaggio in zona gialla. Mentre nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è fermo al 2% dallo scorso 12 luglio, il limite fissato è del 10%.

Sono 25 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Basso, come ogni lunedì, il numero di tamponi molecolari processati. Sono 593: è risultato positivo il 4,22% dei campioni analizzati, una delle percentuali più alte degli ultimi mesi. Eseguiti anche 480 test antigenici. Aumentano ancora i ricoveri, che passano dai 34 di ieri ai 39 di oggi. In una settimana la variazione è stata del +62,5%. E dopo otto giorni con le terapie intensive vuote, si registra anche un nuovo accesso in rianimazione. C'è anche un decesso recente, un 83enne del Chietino: il bilancio delle vittime sale a 2.515. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 83 anni. Gli attualmente positivi sono 1.486 (-21): 38 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e uno (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 72.291 (+45). De 76.292 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 19.347 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+2), 19.738 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 18.610 in provincia di Pescara (+20), 17.881 in provincia di Teramo (invariato) e 599 fuori regione (+2), mentre per 117 (+3) sono in corso verifiche sulla provenienza. Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 480 test antigenici.

Sardegna

Due punti in più in appena 24 ore. E la percentuale di occupazione delle terapie intensive in Sardegna schizza al 9%, pericolosamente vicina a quel 10% che, combinato con gli altri parametri, fa scattare la zona gialla. L'isola si aggrappa così all'unica cifra che in questo momento le garantisce la permanenza in zona bianca, ovvero la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti, ferma al 5%, avendo già da molto e abbondantemente superato la soglia dei 50 contagi ogni 100mila abitanti. Secondo una indagine commissionata dall'assessorato della Sanità Ats, il 99% dei ricoverati non è vaccinato.