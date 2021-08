Agrigento, no vax pentita lancia appello dall'ospedale: "Vaccinatevi tutti, si sta malissimo"

La testimonianza di Maria Paola Grisafi 56 anni: «Tutti noi ricoverati qui non siamo vaccinati e siamo pentiti»

Un'esperienza tremenda che le ha fatto rischiare la vita. Maria Paola Grisafi, 56enne di Caltabellotta ricoverata al Covid-Hospital di Ribera (Agrigento) e no-vax convinta lancia un accorato appello a quanti rifiutano ancora il vaccino, pubblicando un video su Facebook.

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

«Sono stata malissimo - racconta Grisafi trattenendo le lacrime dietro la maschera dell'ossigeno -. Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. E' una malattia bruttissima. Si sta malissimo, se si riesce a superarlo. Tutti quelli che siamo qua - aggiunge - siamo tutti senza vaccino e abbiamo sbagliato tutti, siamo pentiti. Il Covid è una cosa bruttissima, si sta malissimo».

Agrigento, l'appello dal letto di ospedale di una no-vax pentita: "Ho sbagliato, vaccinatevi tutti"

Nel video la donna ringrazia il medico che l’ha curata in ospedale perché, dopo le cure, inizia a stare meglio e spera con il suo post di poter convincere chi aveva deciso di non vaccinarsi. La toccante testimonianza dal letto d'ospedale è stata diffusa sui social dall'Asp di Agrigento e in poche ore ha raggiunto centinaia di condivisioni e commenti.