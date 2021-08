Coronavirus, bollettino del 5 agosto in Italia: 7230 nuovi contagi da ieri, 27 morti. Il tasso il positività sale al 3,4

ROMA. Nuovo rialzo dei contagi che da 6.596 balzano a 7.230 con un aumenti di tre decimali del tasso di positività che arriva così al 3,4%. Da 21 salgono a 27 anche le vittime mentre si contano 8 ricoverati in più nelle terapie intensive a 100 nei reparti di medicina.

Lieve calo dei contagi in Lombardia, dove da 806 scendono a 793 con una incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti a 44.8.



Sono soltanto 2 più di ieri i nuovi positivi in Piemonte che oggi ne conta 259 con un aumento di due decimali del tasso di positività che arriva così al 4,6%.Salgono da 779 a 888 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 439.856 dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero dei decessi, 11.645 (+1). Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi e -in isolamento sono 13.303 (+323). Si ferma, la crescita dei dati ospedalieri. nelle aree non critiche sono 168 (-1) i malati ricoverati, mentre nelle terapie intensive sono 18 (-1)

Balzano da 495 a 669 i contagi in Emilia Romagna con un tasso di positività che dal 4,5 passa al 6,9%.

In Toscana identico numero di nuovi positivi rispetto a ieri: 765. L'età media dei nuovi positivi è di 33 anni circa: il 24% ha meno di 20 anni, il 45% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 6% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano tre nuovi decessi - tutti uomini, età media 70 anni- che portano il totale a 6.924. Deciso aumento dei ricoverati che tornano sopra quota 200: rispetto a ieri sono 25 in più, per un totale di 223, di cui 22 in terapia intensiva (1 in più).

In salita da 513 a 544 i casi nel Lazio, dove si contano anche 6 decessi. I casi a Roma sono 240.

Aumenta di quasi 2,5 punti percentuali in 24 ore il tasso di incidenza del Covid in Campania, passando dal 6,30% di ieri all'8,76 del bollettino odierno dell'Unità di crisi. Il tasso di positività viene qui calcolato senza tenere conto dei risultati dei tamponi antigenici: quelli molecolari sono stati 7.642, con 670 nuovi contagi contro i 496 di ieri.

Salgono leggermente da 236 a 243 i casi in Puglia dove l’incidenza è a 35.3.

Nuovo aumento di contagi in Sardegna, che passano da 350 a 522, sulla base di 3523 persone testate, per un tasso di positività che sale al 14,8%. Si registrano anche quattro decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri, quelli ricoverati in area medica restano 87. Sono 6000 sono i casi di isolamento domiciliare (+426 rispetto a ieri).

Rallenta, attestandosi al 20%, la crescita settimanale dei nuovi casi di infezione da virus Sars-Cov-2. Ma continuano a salire i ricoverati in area medica e in terapia intensiva con un incremento settimanale rispettivamente del + 36,3% e 36,5%. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 28 luglio-3 agosto.

In particolare, rispetto alla settimana precedente, si nota un incremento di nuovi casi (38.328 rispetto a 31.963, pari a +19,9%) ma una sostanziale stabilità dei decessi (120 rispetto a 111, + 8,1%). Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare (91.762 rispetto a 68.510, +33,9%), i ricoveri con sintomi (2.196 rispetto a 1.611, +36,3%) e le terapie intensive (258 rispetto a 189, +36,5%%). Inoltre, in tutte le Regioni, ad eccezione della Provincia Autonoma di Trento e del Lazio, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi mentre in 4 Province si registrano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Cagliari (303), Ragusa (236), Caltanissetta (197) e Lucca (172).

«I nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - continuano a salire, seppur a un ritmo meno sostenuto rispetto alla settimana precedente, ma rimangono indubbiamente sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti». L'aumento di contagi si riflette, con qualche settimana di ritardo, sui casi gravi.

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid, ma una regione, la Sicilia, vede un aumento giornaliero dell'1% che la porta a raggiungere il Lazio a quota 5%. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 10%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni, ma proprio su questo valore si trova la Sardegna, seguita dalla Liguria con il 6%. Lo evidenzia il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 4 agosto rispetto a quelli del 3.

Questa la situazione dell'occupazione dei posti in terapia intensiva nelle singole regioni: Abruzzo (1%), Basilicata (1%), Calabria (3%), Campania (2%), Emilia Romagna (3%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (5%), Liguria (6%), Lombardia (2%), Marche (2%), Molise (3%), Bolzano (2%), Trento (1%), Piemonte (1%), Puglia (3%), Sardegna (10%), Sicilia (5%, con il +1%), Toscana (4%), Umbria (2%), Valle d'Aosta (0%) e Veneto (2%).

Resta stabile al 4%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti affetti da Covid-19 nei reparti ospedalieri di malattie infettive, medicina interna e pneumologia, rispetto al totale di quelli disponibili. Sono 5, tuttavia, le regioni che vedono un aumento giornaliero: Calabria (+1%), Marche (+1%), Toscana (+1%), Umbria (+1%) e Valle d'Aosta (+2%). È quanto mostra il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 4 agosto rispetto a quelli del 3.

Sono ancora le regioni del centro Sud quelle che vedono un maggior peso del Covid nei reparti, in particolare la Sicilia, con un tasso di occupazione dell'11%, seguita da Calabria (10%), Basilicata, Campania e Lazio (6%). Nessuna però supera la soglia di saturazione del 15%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni e l'introduzione delle conseguenti maggiori restrizioni.

Per i ricoveri Covid in area medica `non critica´, questa nel dettaglio, la situazione regione per regione: Abruzzo (3%), Basilicata (6%), Calabria (10%, con il +1%), Campania (6%), Emilia Romagna (4%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (6%), Liguria (2%), Lombardia (4%), Marche (4%, +1%), Molise (1%), Bolzano (2%), Trento (2%), Piemonte (1%), Puglia (3%), Sardegna (5%), Sicilia (11%), Toscana (4%, con il +1%), Umbria (3%, con il +1%), Valle d'Aosta (6%, con il +2%) e Veneto (2%).

Salgono a quattro le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell'ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d'Aosta al Nord.

Nel resto d'Europa la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, l'Olanda, parte dell'Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti) anche la maggior parte di Grecia, Francia e Danimarca, tutto il Portogallo e Malta. Salve per ora, in verde, Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell'Europa dell'Est, mentre virano in giallo la Croazia, la Finlandia e la Svezia.