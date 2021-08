Covid: a Tokyo più di 5.000 contagi al giorno. Alle Olimpiadi 353 casi da inizio luglio. Governo studia nuove restrizioni

Salgono i contagi da Covid-19 a Tokyo, dove per la prima volta sfondano la barriera dei 5.000 casi giornalieri, concretizzando i timori delle autorità mediche di un'eccessiva sollecitazione del sistema sanitario del Paese nel corso dello svolgimento dei Giochi olimpici. Nelle ultime 24 ore i casi raggiungono quota 5.042, superando ampiamente il precedente record di ieri di 4.166. In aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, a 135, il livello più alto da inizio febbraio. «I contagi si stanno diffondendo a un ritmo che non abbiamo mai visto prima» ha detto il primo ministro Yoshihide Suga durante una riunione di governo, con l’esecutivo che si prepara a estendere le restrizioni ad altri otto dipartimenti giapponesi. «Con il rapido aumento dei casi, il numero di pazienti in condizioni gravi, che era stato contenuto finora, è in aumento» ha avvertito Suga. A oggi, gli organizzatori delle Olimpiadi hanno identificato 353 casi di Covid tra atleti e dirigenti, volontari, funzionari, giornalisti dal primo luglio.

Intanto, dall'ultimo conteggio effettuato da France Presse, è emerso che più di 200 milioni di casi di Covid-19 sono stati registrati in tutto il mondo dalla scoperta del virus nel dicembre 2019. In media, negli ultimi sette giorni sono stati rilevati nel mondo oltre 600.000 casi giornalieri, con un incremento del 68% rispetto al minimo raggiunto a metà giugno (360.000 nuovi casi al giorno) imputabile principalmente alla diffusione della contagiosa variante Delta, individuata per la prima volta in India. I decessi nel mondo (attualmente 9.350 al giorno) sono aumentati del 20% dall'inizio di luglio, quando il numero era sceso a 7.800 decessi giornalieri.

Anche dal contatore della Johns Hopkins University ieri sera emergevano 200.031.896 contagi in tutto il mondo. La cifra è decuplicata in poco più di sei mesi: lo scorso 26 gennaio si erano raggiunti i 100 milioni di contagi. Ciò significa che ai 200 milioni di casi si è arrivati nella metà del tempo necessaria a contare i primi 100 milioni, considerato che si è toccata questa cifra più di un anno dopo la scoperta dei primi casi di Covid-19 a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019.