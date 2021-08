Maltempo: esonda il lago di Como, strade allagate

Dalle prime ore dell'alba il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni sul Comasco e su tutto il bacino dell'Adda, a partire dalla Valtellina. Alle 9 il livello del Lario era di 134 centimetri,: nelle ultime sei ore è cresciuto di quasi 20 centimetri e nelle prossime ore - anche se è tornato il sole - continuerà a salire.

Il traffico è stato deviato sulle strade interne, ma già si teme quello che potrà accadere domani, con la ripresa del cantiere sulla A9 che dirotterà sulla viabilità ordinaria il traffico pesante dal Nord Europa. «Sono centinaia le potenziali frane che si possono attivare e che sono anche mappate» ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in audizione in videoconferenza presso la Commissione Ambiente della Camera, presentando il quadro del rischio idraulico e idrogeologico della provincia di Como.

Maltempo, Como: a Laglio strade invase dall'acqua, i vigili del fuoco costruiscono paratie sul lungolago

Una grossa frana si è abbattuta stamane su una strada provinciale a Maccagno con Pino e Veddasca, frazione Orascio, provincia di Varese. Seicento metri cubi di roccia sono rovinati sulla strada che sale alla frazione, isolandola. Non si registrano feriti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Luino (Varese). Lo smottamento è probabilmente conseguenza delle forti perturbazioni che si sono abbattute su tutta la provincia a partire da ieri e che hanno provocato diversi allagamenti in abitazioni e garage.

Durante la notte ci sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco per far fronte ad allagamenti e straripamenti di corsi d'acqua. Oggi, per interventi di messa in sicurezza dopo le frane dei giorni scorsi, è chiusa fino alle 20 la statale Regina all'altezza di Colonno. E' stato chiuso per l'esondazione del lago, in seguito alla forti piogge, la strada statale 639 “De Laghi di Pusiano e di Garlate” in provincia di Lecco. A comunicarlo è l'Anas. Il tratto, chiuso ieri sera in entrambe le direzioni, dal km 13,9 al km 14, è nel comune di Suello, in provincia di Lecco.

Lecco, ancora forti temporali con strade allagate e rischio esondazioni

A Milano è esondato per un’ora il Seveso. Le strade dei quartieri a nord della città sono state sommerse dall’acqua. Nell’hinterland milanese è uscito dagli argini anche il Lura, dalle parti di Lainate.