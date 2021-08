Lazio, Zingaretti: “Dopo l’attacco hacker è ripartito il sito per le prenotazioni del vaccino, recuperti i file”

«Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. In giornata ripartirà anche l’anagrafe vaccinale» ha comunicato in una nota il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

Ma soprattutto sono stati recuperati tutti i dati, che si temeva fossero andati persi. Sempre Zingaretti sottolinea: «Si è conclusa la verifica su un sistema di ultimissima gerazione dove era stato effettuato il backup e protetto da hardware acquistato grazie agli ingenti investimenti sostenuti dalla Regione Lazio e da Laziocrea in questi anni per la sicurezza informatica. Al termine di tutte le verifiche tecniche possiamo annunciare che gli operatori sono riusciti ad accedere ai dati del backup (ultimo aggiornamento venerdì 30 luglio). Al momento stiamo verificando e analizzando la consistenza dei dati in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi amministrativi e per i cittadini. Questo risultato, per cui sono state necessarie molte ore di lavoro, e’ un ottima notizia perché potrebbe riconsegnarci libera l’intera banca dati della Regione ed è stato possibile sfruttando le caratteristiche tecniche di un un hardware particolarmente sofisticato, che consente tra le altre cose di recuperare dati cancellati, installato nel 2019 all’interno del nuovo data center».

Gli investigatori, dopo il massiccio attacco hacker alla Regione Lazio, sono a caccia degli indirizzi Ip (l'internet Protocol address) da cui è partito il raid che ha colpito il Centro elaborazioni dati. In questo ambito potrebbe risultare determinante, per accelerare le ricerche, il supporto fornito da Fbi e Europol. La Postale, che lavora su delega della Procura di Roma, sta analizzando i dati, sui file di log, acquisiti in questi giorni. Obiettivo è capire da quale Paese è partita l'azione.

Le verifiche puntano a chiarire se nell'attacco alla Regione, avvenuto tramite ransomware cryptolocker, ci siano similitudini con quanto avvenuto in altri casi come quello ad un oleodotto americano nel maggio scorso. La certezza è che gli attaccanti hanno operato dall'estero: l'ultimo "rimbalzo" dell'azione è stata tracciata in Germania.