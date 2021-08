Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 agosto: 6.902 nuovi casi, 22 morti

Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24).

In Italia sono 108.535 gli attualmente positivi al Covid, con un incremento di 3.850 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.390.684, i morti 128.209. I dimessi e i guariti sono invece 4.153.940, con un incremento di 3.025 rispetto a ieri.

Cresce il numero dei pazienti ricoverati: sono 2.533 le persone ospedalizzate e il numero è cresciuto di 84 rispetto a ieri. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 288 malati, con 29 nuovi ingressi rispetto a ieri.

Valle d’Aosta

La Valle d'Aosta registra nove persone positive al Covid in più, rispetto a ieri, ma resta stabile il numero dei ricoverati in ospedale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano Covid-19 del Ministero della Salute che indica in 117 i casi positivi attuali (erano 108 ieri). Di questi, 114 sono in isolamento domiciliare e 3 ricoverati con sintomi. Resta vuota, comunque, la terapia intensiva.

Piemonte

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 170 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. Dei 170 nuovi contagi, gli asintomatici sono 82 (48,2%). I decessi restano 11.701, visto che il numero dei morti è invariato rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.964.

Il totale dei casi diventa, quindi, 371.255 così suddivisi su base provinciale: 30.195 Alessandria, 17.615 Asti, 11.642 Biella, 53.545 Cuneo, 28.851 Novara, 198.228 Torino, 13.894 Vercelli, 13.206 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.524 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.555 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri), i pazienti in area medica ammontano a 85 (+4 nelle ultime 24 ore).

Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 756 casi di Covid-19 e un morto. Il totale dei decessi in regione, dall'inizio dell'epidemia, sale a quota 33.837. Sono stati processati 47.650 tamponi, con un indice di positivita' del 2,2%. I pazienti covid in terapia intensiva restano 35, mentre i ricoveri aumentano a 259 (+11). I dimessi/guariti sono 394 (in totale 810.770), mentre gli attualmente positivi 12.816 (+361).

Liguria

Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3179 tamponi molecolari e 5624 test antigenici rapidi. A Imperia sono 58, a Savona 12, a Genova 35, nel Tigfullio 7, alla Spezia 27, 4 sono residenti fuori dalla Liguria. In aumento di 4 unità i pazienti ricoverati: sono 59, di cui 15 in terapia intensiva. Si registra un morto, un uomo di 77 anni deceduto all'Ospedale San Martino di Genova.

Trentino

Curva dei contagi in risalita in Trentino. Oggi i nuovi casi sono 44 mentre sale a 18 il numero di pazienti ricoverati, sei in più rispetto a ieri, di cui uno in rianimazione. Fra i nuovi casi positivi troviamo anche 4 bambini fra i 6 ed i 10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Salendo alle fasce più anziane, ci sono 4 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. Sul fronte della campagna di immunizzazione, le vaccinazioni sono arrivate a 598.685 di cui 256.006 seconde dosi.

Veneto

Sono stati 682 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, dato che porta il totale dei positivi a 441.102. Il bilancio conta anche una vittima, facendo salire a 11.647 i decessi. E' Treviso la provincia con il numero maggiore di nuovi infetti, con 135 contagi, seguita da Verona, 132, Padova 129, Vicenza 103, Venezia, 95, Rovigo, 53, Belluno, 21. Sono 150 i ricoverati in area non critica, 18 quelli in terapia intensiva.

Friuli

In Friuli Venezia Giulia, oggi, su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 96 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (1,17%). Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva (con una percentuale di occupazione dei posti letto dell'1,1), mentre i pazienti in altri reparti sono 20 (occupazione dell'1,6% dei posti letto). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.885, i clinicamente guariti 81, mentre quelli in isolamento risultano essere 878.

Emilia Romagna

Sono 685 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna - età media 33 anni - su oltre 33mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale in regione il numero dei ricoverati nei reparti Covid con 17 pazienti in più da ieri (280 in totale), mentre si contano altri due decessi, un 99enne e una 81enne della provincia di Rimini. Invariato il numero delle terapie intensive (22 degenti).

Toscana

Per il quarto giorno consecutivo in Toscana vengono registrati più di 700 nuovi casi di contagio da covid-19: oggi, infatti, come riporta il bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus, sono 714 in più rispetto a ieri, portando il totale dei casi di positività a 256.431. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.392 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.410 tamponi molecolari e 9.600 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,8% è risultato positivo. Sono invece 7.475 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo.

Marche

Nelle Marche 221 positivi rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Dei contagi, 80 riscontrati in provincia di Macerata, seguita da Ancona (50), Fermo (43), Ascoli Piceno (18) e Pesaro Urbino (16); 12 i casi da fuori regione.

Umbria

Balzo in avanti dei ricoveri per Covid in Umbria: sono 25 secondo i dati della Regione aggiornati al 7 agosto, sei in più rispetto a ieri. Resta fermo a uno il posto occupato nelle terapie intensive. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 142, emersi dall'analisi di 8.109 test (5.990 antigenici e 2.119 tamponi molecolari). Con il tasso di positività complessivo pari a 1,75 per cento. Anche oggi, come ormai da circa un mese, non si registrano vittime. I guariti sono 74 e gli attualmente positivi salgono a 1.986 (68 in più di ieri).

Lazio

«Oggi si registrano 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124), 1 decesso, compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 381 (-16), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. continua la frenata della variante delta nel Lazio». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Abruzzo

Sono 83 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.170 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,82% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 43,1 (soglia limite 50). In aumento i ricoveri, che passano dai 42 di ieri ai 43 di oggi. Su base settimanale, la variazione delle ospedalizzazioni continua ad essere del +90%. Il tasso di occupazione dei posti letto è all'1% per le terapie intensive e al 3% per l'area medica, rispetto alle soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.515.

Campania

Sono 610 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari eseguiti sono stati 8.008, mentre quelli antigenici 12.234. Sono poi due i decessi registrati nelle ultime 48 ore. Dei 656 Posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 14, uno in piu' di ieri; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 267, 10 in piu' di ieri.

Basilicata

In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 1.168 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 69 (e di questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 4.385 vaccinazioni. Attualmente sono 364.980 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,0 per cento) e 274.300 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (49,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 639.280 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 17.440 test per l'infezione da Covid-19 e 360 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test, 247615 sono i pazienti guariti e 3260 sono i casi attualmente positivi.

Calabria

Sono 238 i nuovi casi Covid19 in Calabria registrati nelle ultime 24 ore su 3.373 tamponi effettuati. In doppia cifra i casi positivi in tutte le cinque province con un decesso verificatosi nell' Asp di Crotone. Le cifre totali diramate dal bollettino regionale riportano anche 130 guariti per un totale di 107 casi attualmente positivi. In rianimazione rimangono 4 pazienti, tre in regione ed uno fuori.

Sicilia

Sono complessivamente 776 su 17.662 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi salgono a quota 13.411. L'Isola è prima in Italia per nuovi contagi giornalieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 337 e le vittime 7 (6.083 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 394, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 127 a Palermo, 197 a Catania, 35 a Messina, 59 a Ragusa, 76 a Trapani, 62 a Siracusa, 121 a Caltanissetta, 70 ad Agrigento e 29 a Enna.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 414 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 3.378 persone testate. Si registrano 2 decessi: un uomo di 90 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e una donna di 59 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (uno in meno rispetto a ieri) mentre i pazienti in area medica ammontano a 108 (+14 nelle ultime 24 ore). Toccano quota 6.451 i casi di isolamento domiciliare (+268 rispetto a ieri).