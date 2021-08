Coronavirus, il bollettino dell’8 agosto in Italia: 5.735 nuovi contagi, 11 morti. Tasso di positività al 2,8%

ROMA. Diminuiscono i casi di Covid rilevati in Italia in un giorno. Oggi ci sono 5.735 nuovi contagi, 1.167 in meno rispetto a ieri. In calo anche i morti: i decessi sono stati 11 a fronte dei 22 di sabato. Forte calo dei tamponi processati 203.511 (rispetto a 293.863 di 24 ore fa), dato che fa schizzare l'indice di positività dal 2,3% al 2,8%. Aumentano sia i ricoveri (2.631, +98), che le terapie intensive (299, +11) con 24 ingressi giornalieri. Le persone attualmente positive sono 112.266 (+3.731), mentre i dimessi/guariti 4.155.931 (+1.991).

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

Piemonte

Sono 151 nuovi casi di Covid-19 in Piemonte (di cui 12 dopo test antigenico), pari all'1,2% di 12.946 tamponi eseguiti, di cui 9.341 antigenici. Dei 151 nuovi casi, gli asintomatici sono 68 (45%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (+5 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare 3.018. Nessun decesso è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione: il totale rimane quindi 11.701 deceduti risultati positivi al virus.

Liguria

Sono 135 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2.370 tamponi molecolari e 3.734 antigenici rapidi. Un paziente di 92 anni è deceduto all'ospedale di Sestri Levante (Genova). Nel dettaglio, ad Imperia sono sttai individuati 40 casi, a Savona 12, a Genova 61 e a La Spezia 22

Lombardia

Sono 637 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 36.111 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,7%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 4.127 tamponi molecolari, sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positivita' dell'1,1%. Sono inoltre 732 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,4%). Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791, i totalmente guariti sono 103.943, i clinicamente guariti 93, mentre quelli in isolamento risultano essere 853. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.705 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.531 a Trieste, 50.869 a Udine, 21.668 a Pordenone, 13.195 a Gorizia e 1.442 da fuori regione. Si registrano due casi di positività tra il personale del Sistema sanitario regionale, in particolare due infermieri di Asugi. E' stato rilevato un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione; non risultano invece esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 399.062 casi di positività, 661 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.605 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Continua intanto la campagna vaccinale, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Complessivamente, tra i nuovi positivi 189 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 207 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 32,6 anni. Sui 267 asintomatici, 121 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 8 attraverso gli screening sierologici, 59 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con test pre-ricovero. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 137 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.136. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.637 (+524 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.321 (+509), il 97% del totale dei casi attivi. Nessun nuovo decesso registrato. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.289.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26 (+4 rispetto a ieri), 290 quelli negli altri reparti Covid (+11).

[[ge:gelocal:la-stampa:topnews:primo-piano:1.40580339:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/08/08/news/da-napoli-a-torino-l-urlo-dei-no-pass-questa-e-dittatura-anche-ieri-manifestazioni-contro-il-green-pass-in-tutta-italia-1.40580339]]

Toscana

In Toscana sono 257.096 i casi di positività al coronavirus, 665 in più rispetto a ieri (636 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.586 (93,2% dei casi totali). Si registrano 2 nuovi decessi. L'età media dei 665 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.009 casi per 100.000 abitanti.

Lazio

Nel Lazio oggi si registrano 554 nuovi casi positivi e 3 decessi. I ricoverati sono 398 (+17), in terapia intensiva sono 54. I casi a Roma città sono a quota 273. «Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - L’RT è in calo, l’incidenza costante, la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa». Sono così 14.497 gli attualmente positivi al Covid-19, di cui 14.045 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.422, su un totale di 362.968 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

[[ge:gelocal:la-stampa:topnews:primo-piano:1.40578911:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/08/08/news/la-rivolta-della-scuola-contro-il-green-pass-un-ricatto-del-governo-1.40578911]]

Calabria

Sono 104 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.154 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.013.263 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 72.163 (ieri erano 72.059). Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,06% al 4,83%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.266 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 68.077 (+62 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 88 (+10 rispetto a ieri) di cui 4 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.820 (+43).

[[ge:gelocal:la-stampa:cronaca:1.40580586:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.lastampa.it/cronaca/2021/08/08/news/no-green-pass-raggirati-due-volte-comprano-green-pass-falsi-e-poi-vengono-ricattati-1.40580586]]

Campania

In Campania si contano 369 nuovi casi di coronavirus, su 15.816 tamponi processati, e zero morti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 14 su 656 disponibili, mentre i ricoverati 249 su 3.160 posti disponibili.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 303 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2554 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 109 (+ 1 rispetto a ieri). 6548 sono i casi di isolamento domiciliare (+301 rispetto a ieri). Si registra un decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.