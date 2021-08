Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 agosto: 6968 nuovi casi e 31 decessi. L’indice di positività sale al 3 per cento

Continua a salire il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 6.968 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 5.636 di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.413.162.

Covid, Di Perri: "Questo virus non sa creare varianti insensibili a vaccino"

Diminuisce il numero dei tamponi (230.039 oggi contro i 241.766 di ieri) e il tasso di positività sale al 3 per cento (ieri era al 2,3 per cento.

I morti delle ultime 24 ore sono stati 31 (come ieri), per un totale che sale a 128.304 da inizio pandemia. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, di 68 unita' (per un totale di 2.948) e i pazienti in terapia intensiva, di 15 unità (337 in totale con 40 ingressi del giorno: ieri erano stati 26).