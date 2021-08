Napoli, aiuto cameriere offre una pizza a un mendicante: “Fare del bene fa sempre bene”

«Napoli è anche questa, un piccolo gesto che vale tanto». È la frase- didascalia che accompagna un video diventato subito virale sulla rete che ha "fame" di notizie positive. Piccoli grandi atti di solidarietà, esempi di umanità dei quali si sente sempre di più il bisogno. Proprio come quello diffuso dal cliente di un ristorante sul lungomare del capoluogo partenopeo che ha visto un cameriere portare un pasto a un ragazzo meno fortunato di lui. Un suo coetaneo, mendicante di colore, che aveva fame, questa volta in senso letterale.

La scena

Napoli, un aiuto cameriere offre una pizza a un mendicante

Nel filmato, postato su TikTok da Valentino Casapulla, si vede l'autore del gesto, con un grembiule giallo e la mascherina ben calzata sul volto, attraversare la strada. E portare qualcosa, che poi si scoprirà essere una pizza, una Margherita, a un giovane di colore stremato dal caldo. Poggiato lì di fronte, su un muretto che si affaccia sul Golfo, a un passo da Castel dell’Ovo.

«Non è la prima volta che accade, lo facciamo spesso, cerchiamo di aiutare come possiamo, qui arrivano in tanti a chiedere qualcosa da mangiare» risponde al telefono Sergio uno dei camerieri del ristorante "Antonio & Antonio". Il ragazzo ritratto nel video non è lui ma «un aggiunto aiuto cameriere, un passista».

Ovvero Antonio, che si chiama come il locale in cui lavora da quasi due anni, ne ha poco più di 20 e oggi è di riposo. Ma fa sapere comunque di esser stato contento, orgoglioso di quel gesto perché «facciamo sempre bene a far del bene».

Una consuetudine

«Quando mi ha chiamato per dirmi che era diventato "famoso" e che girava questo video ho pensato ancora una volta che la solidarietà è la base di tutto - sottolinea alla Stampa.it il titolare del ristorante, Antonino Della Notte -. Per noi è una consuetudine, diamo sempre qualcosa a chi ci chiede di poter mangiare, se vogliono un panino, un pasta, una pizza. Come quella chiesta ieri dal ragazzo che si vede nel filmato e che aspetta al di là della strada perché qui non è più zona pedonale. E non era possibile farlo entrare con le nuove regole di sicurezza sanitaria».

Il ristoratore, che si dice «assolutamente favorevole sia al vaccino che al green pass, unici strumenti che possono portarci fuori da questa pandemia», ribadisce che il gesto dell'aiuto cameriere non è un'eccezione. E che non è stato fatto intenzionalmente, per pubblicità. In effetti il nome del locale aperto nel 1998 non viene menzionato direttamente nel post: «Non sapevamo nulla, riteniamo che aiutare gli altri, dare quel poco o tanto che abbiamo la fortuna di avere sia normale, lo facciamo da sempre, per esempio con la comunità di Sant'Egidio».

I commenti

Quel piccolo grande segno di umanità sa comunque di «eccezionale normalità». E come tale ha avuto il plauso di tanti che lo hanno commentato definendolo «tipicamente napoletano" in tutta la sua bellezza e unicità. Da imitare, per neutralizzare ogni altra notizia di cronaca negativa che riguarda Napoli e la Campania. Perché c'è chi specifica, se ce ne fosse ancora bisogno (ed evidentemente ce n'è) che «non esistono italiani o stranieri, bianchi o neri, ma semplicemente esseri umani». E che «Il sud ha molto da insegnare».

E ancora: «Ce ne dicono di tutti i colori ma solo noi napoletani abbiamo un cuore d'oro». Fino al commento più sentito e amaro: «Il sud è cuore, è anima, è sofferenza, il sud è per tutti, se scappiamo è solo perché cerchiamo lavoro». E non a caso ad accompagnare il video su Tik Tok c'è la bellissima canzone, struggente, di Pino Daniele "Terra mia".