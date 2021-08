Trentino, precipita da un ponte tibetano: muore un turista di 22 anni

E' precipitato dal ponte tibetano che unisce Pai di Sopra con Crero sul monte Baldo, sulla linea di confine tra il Trentino e il Vento. La vittima è un turista di 22 anni di origine albanese. Il tragico incidente è avvenuto poche ore prima dell'alba in località Torri del Benaco.

Il giovane stava compiendo un'escursione notturna con un parente. Attraversando il ponte avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 30 metri. Immediato l'allarme: all'arrivo del soccorso alpino per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri: la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.