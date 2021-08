Femminicidio a Vigevano: uccide la compagna e si costituisce 24 ore dopo essere rimasto a casa col cadavere

L'assassino 59enne conviveva da pochi giorni con la vittima 39enne che non ha avuto scampo. L'uomo avrebbe usato un coltello per colpire a morte la donna

Viveva con lei da appena due settimane e l'ha condannata a morte accoltellandola, senza lasciarle scampo. L'ennesimo femminicidio si è consumato nella provincia lombarda a Vigevano, Pavia, dove un uomo ha ucciso la compagna con cui da poco più di 15 giorni aveva deciso di condividere la quotidianità. Quotidianità a cui invece ha messo fine diventando l'assassino di colei che diceva di amare. Marco D. F. 59enne si sarebbe accanito sulla vittima, Marylin P. che di anni ne aveva 39 martedì 10 agosto intorno all'ora di pranzo nel bagno dell'abitazione.

In casa con il cadavere della donna

Dopo il delitto è rimasto a casa insieme al cadavere della donna, per più di 24 ore. Poi ieri intorno alle 17 del pomeriggio è uscito e si è presentato in commissariato dove ha denunciato l'accaduto e si è costituito. Confessando il terribile crimine agli agenti di polizia che hanno quindi verificato quanto è successo. E hanno posto l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario.

Ancora ignote le motivazioni del gesto. Forse una discussione finita con l'aggressione violenta. Lei lascia un figlio avuto da un'unione fallita alle spalle.

Leggi anche Roma, muore in casa accoltellata dal compagno

Continua così la scia di femminicidi che non si arresta, da nord a sud. E che negli ultimi tempi ha ingrossato il suo tragico bilancio che vede mariti, fidanzati, ex compagni trasformarsi in carnefici.

Leggi anche Roma, accoltella la moglie in strada. Arrestato, ripete: “Io la amo”

Nemici mortali di quelle donne per le quali professavano un amore che invece era solo e soltanto odio.