In pandemia boom di nuove imprese straniere. Roma in testa alle province

ROMA. In Italia le imprese straniere superano i livelli pre-pandemia. In Toscana (14,4%), Liguria (14,3) e Lombardia (13) si registrano le concentrazioni più elevate sul totale delle imprese esistenti, mentre Basilicata (3,9), Valle d'Aosta e Sicilia (6,1) fanno segnare quelle meno significative. In valore assoluto, la terra di elezione dell'imprenditoria straniera è la Lombardia, dove hanno sede 124.603 imprese guidate da persone nate fuori dei confini nazionali. Seguono il Lazio (81.938) e la Toscana (58.937).



Slancio

Nel Lazio ci sono 82 mila aziende straniere. «Una componente vitale e dinamica del nostro tessuto imprenditoriale- afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio-. Roma, con 68.988 imprese, è prima provincia italiana per numero assoluto». Riprende slancio e supera i livelli pre-pandemia la vitalità dell'imprenditoria immigrata, dunque. Tra gennaio e giugno il bilancio tra le nuove imprese aperte da stranieri e quelle che hanno chiuso i battenti ha fatto registrare un saldo positivo di 16.197 unità, nettamente più elevato del corrispondente periodo del 2020, fortemente influenzato dal lockdown, ma anche del primo semestre del 2019, quando l'incremento netto delle imprese di stranieri fu di 10.205 unità. E’ la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri iscritte al Registro delle imprese delle camere di commercio al 30 giugno 2021.Nel complesso, con una quota ormai stabilmente attestata al 10,5% del totale delle imprese registrate, il fenomeno dell'imprenditoria straniera rappresenta una parte strutturalmente significativa del tessuto imprenditoriale nazionale. Con poco meno di 640mila imprese (639.341), il 10,5% del totale, registrate al 30 giugno 2021, l’imprenditoria straniera si conferma una componente rulevante del tessuto imprenditoriale italiano. Tre imprese di stranieri su quattro (il 75,8% del totale) sono imprese individuali, il 16,5% ha scelto la forma della società di capitale. Aggiunge Tagliavanti: «I dati ci mostrano, in maniera chiara, come la componente imprenditoriale straniera sia non solo integrata nell’economia del nostro territorio e del Paese, ma particolarmente dinamica, con una vitalità che ha superato i livelli pre-Covid. A Roma il numero di imprese straniere totali, al primo semestre 2021, è pari a 68.988 unità, prima provincia italiana per numero assoluto».Tre imprese di stranieri su quattro (per la precisione 484.888 imprese, il 75,8% del totale) opera nella forma più semplice di impresa individuale, ma un consistente numero (105.298, il 16,5%) ha scelto la forma della società di capitale. Commercio al dettaglio (160.415 imprese), lavori di costruzione specializzati (123.225) e ristorazione (49.339) costituiscono le attività in assoluto più praticate dagli imprenditori stranieri nel nostro Paese. Da notare, tuttavia, come la maggiore presenza a livello settoriale si registri nelle attività della confezione di articoli di abbigliamento, dove le 17.039 imprese registrate alla fine del giugno scorso rappresentavano il 33% di tutto il comparto a livello nazionale. Infine, guardando alle sole imprese individuali (le uniche per le quali sia possibile associare la nazionalità partendo dal Paese di nascita del titolare), tra i primi dieci Paesi di provenienza i dati del primo semestre 2021 segnalano l'arretramento (seppur lieve) di alcune nazionalità storiche come quella del Marocco (comunque stabilmente al primo posto quanto a imprese registrate: oltre 63mila, il 12,9% del totale delle imprese individuali straniere), della Cina e del Bangladesh a vantaggio di Romania (che consolida il suo secondo posto con 53.079 unità, il 10,8% del totale), Albania e Pakistan.«Roma ha il record nell’ imprenditoria immigrata», sottolinea il presidente della Camera di commercio della capitale. Nel Lazio il numero delle imprese straniere sale a 81.938 unità pari al 12,5% del totale regionale (653.586), con tutte le province che vantano un saldo positivo. Di particolare rilevanza il dato di Rieti che, con un tasso di crescita dell’8,09% nel primo semestre 2021, si pone al primo posto nazionale rispetto alla media italiana del 2,57%. I settori dove è maggiore la concentrazione di imprese straniere nel Lazio sono quelli del commercio all’ingrosso e al dettaglio (25.784 imprese) e delle costruzioni (16.991)». La forte concentrazione di imprese straniere si accompagna alla prevalenza di una specifica nazionalità di nascita degli imprenditori che, nel caso del Lazio, è quella del Bangladesh seguita da Romania, Marocco ed Egitto.