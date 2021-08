ResQ People assiste a un intercettazione di migranti da parte dei libici

La prima missione nel Mediterraneo centrale della neonata Ong italiana ResQ People ha visto l’equipaggio assistere ad una intercettazione di barchini da parte della Guardia costiera libica che ha preso a bordo i migranti e li ha riportati indietro in Libia. L’intercettazione, avvenuta ieri pomeriggio, è però stata effettuata nella Sar, la zona di ricerca e soccorso, di Malta; dalla nave della Ong, la ex Alan Kurdi della tedesca Sea-Eye ora ribattezzata con lo stesso nome dell’Organizzazione italiana, via radio è stato fatto notare alla Guardia costiera libica che quella non era zona di loro competenza. In risposta, i libici hanno intimato alla nave umanitaria di allontanarsi dalla zona di operazione.

La ResQ People ha così seguito a distanza quanto stava accadendo e poi, con un «rhib», ha raggiunto una barca in vetroresina ormai vuota per segnalarne la presenza e per scrivere sulla fiancata con vernice spray che gli occupanti erano stati riportati indietro dalla Guardia costiera libica. Gli ultimi di una lunga serie, oltre ventimila ne ha conteggiati l’Oim, l’organizzazione per le migrazioni dell’Onu, da inizio anno fino alla scorsa settimana.

«La ResQ People si stava dirigendo verso tre imbarcazioni in legno, segnalate dall’aereo di ricerca di Pilotes Volontaires - ha fatto sapere la Ong italiana -. Una motovedetta della guardia costiera libica è sopraggiunta sulla scena e ha proceduto a intercettare i barchini, portando a bordo circa 40 persone. Il comandante della ResQ People ha contattato via radio la motovedetta libica, sottolineando che ci trovavamo in area Sar maltese. La ResQ People non ha potuto far altro che assistere a questo atto e documentare tutto». La ResQ People è partita sabato 7 luglio dal porto spagnolo di Burriana per la sua prima missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A bordo ci sono 20 persone di equipaggio, provenienti da sei diversi Paesi.