Un'altra donna uccisa strangolata dal compagno, poi il suicidio: in una lettera le motivazioni del gesto

Tre femminicidi in poche ore. È il tragico bilancio di due giornate che hanno visto tre donne uccise dai rispettivi compagni. Dopo gli omicidi di Vigevano e di Grosseto nella notte, con le vittime accoltellate dai propri uomini, ieri giovedì 12 agosto, un altro dramma. Ancora in Lombardia, nel Bresciano dove un uomo di 56 anni e una donna di 57, sposati, con tre figli, sono stati trovati senza vita nella loro casa a Cazzago San Martino.

Omicidio-suicidio

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. Il marito avrebbe strangolato la moglie e poi si sarebbe impiccato. I corpi della coppia di origine balcanica sono stati trovati dopo che uno dei figli aveva dato l'allarme perché non riusciva a contattare i genitori. A intervenire sono stati i carabinieri dell Compagnia di Gardone Val Trompia insieme ai vigili del fuoco che si sono trovati di fronte a una scena terribile: lui era attaccato alla ringhiera delle scale mentre la donna era riversa senza vita dopo esser stata strangolata dall'uomo.

A confermare questa dinamica le lettere scritte dal marito in cui si fa risalire la motivazione del gesto in forti dissidi fra i due. Tre storie di grande violenza che accomunano tre donne che non sono state considerate persone con il diritto di vivere e di scegliere come farlo. Marylin Pera, 39 anni, accoltellata a Vigevano dal convivente pregiudicato che non accettava la sua decisione di tornare con l'ex marito perché temeva per la custodia del figlio avuto con il precedente compagno. Silvia Manetti, 46 anni uccisa dal fidanzato 48enne a Monterotondo Marittimo, Grosseto, con una coltellata alla gola. E infine la moglie strangolata nel Bresciano dal marito che non tollerava più che lei avesse le sue idee. Tre "oggetti" da eliminare. Come cose inanimate, ovvero senza un'anima propria.