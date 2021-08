Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto: 7188 nuovi casi e 34 decessi. Indice di positività al 2,8 per cento

Sono 7188 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 7409 del giorno precedente. Le vittime sono 34 (mentre il dato precedente era 45). Il totale dei decessi sale dunque a 128.413. Sono stati 254.006 in totale i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), circa 20mila in più rispetto ai 225.486 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 2,8 per cento, in calo rispetto al 3,29 per cento del dato precedente.

Sono 372 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.101, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.

La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi e' la Sicilia con 1.013, seguita dall'Emilia Romagna con +765, quindi la Campania con +711, la Toscana con +683, la Lombardia con +676, il Veneto con +600 e il Lazio con +583.

Le regole anti-Covid per Ferragosto: divieti di falò e obbligo di mascherine all'aperto

Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 34dopo test antigenico), pari all'1,2 % di 23.033tamponi eseguiti, di cui 19.002antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (43,2 %). I casi sono così ripartiti: 38 screening, 174 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 5 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati 6 (5 dall'estero, 1 da altra regione italiana). Il totale dei casi positivi diventa quindi 372.871così suddivisi su base provinciale: 30.367 Alessandria, 17.661 Asti, 11.696 Biella, 53.734 Cuneo, 29.048 Novara, 198.986 Torino, 13.955 Vercelli, 13.304 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.585 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Sono 1 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.705deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+ 1 rispetto aieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 109 (- 8rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.152.238(+ 23.033rispetto a ieri), di cui 1.949.237risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 357.823(+ 219rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.370 Alessandria, 16.863 Asti, 11.132 Biella, 51.908 Cuneo, 27.727 Novara, 191.894 Torino, 13.286 Vercelli, 12.769 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.450 extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Salmo, concerto improvvisato a Olbia: in migliaia accalcati e senza mascherine

Lombardia

Con 39.438 tamponi eseguiti è di 676 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale dell'1,7% (in leggero calo rispetto all'1,8% di ieri). Sono 36 i ricoverati in terapia intensiva (tre più di ieri) e 317 negli altri reparti (+18) mentre sono quattro i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.856. Per quanto riguarda le Province, sono stati segnalati 144 casi a Milano, 99 a Varese, 82 a Brescia, 54 a Monza, 45 a Pavia e Como, 42 a Bergamo, 39 a Mantova, 36 a Cremona, 12 a Sondrio e 9 a Lodi e Lecco.

Alto Adige

Nessun nuovo decesso per Covid 19 in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno effettuato 659 tamponi molecolari e registrato 23 nuovi casi positivi. Rilevati 29 positivi su 8.319 test antigenici. In calo i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 12 (ieri erano 16); uno solo, come ieri, è in terapia intensiva. Aumentano le persone in quarantena/isolamento domiciliare che sono attualmente 1.399. I nuovi guariti sono 30.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.503 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positivita' del 2,07%. Sono inoltre 3.982 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,15%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; ci sono 4 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 29. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.792, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.014 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.405, i clinicamente guariti 140, mentre le persone in isolamento risultano essere 881. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.251 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.604 a Trieste, 51.085 a Udine, 21.848 a Pordenone, 13.236 a Gorizia (il numero è stato ridotto di 1 a seguito della revisione di un caso) e 1.478 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positivita' di un amministrativo e di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, mentre è stato rilevato un caso di positività tra gli operatori delle stesse. Infine si registra un caso positivo da rientro dall'estero (Russia).

Covid, Rezza: "Cresce l'incidenza di casi per la variante Delta, siate prudenti e correte a vaccinarvi"

Trentino

In Trentino, dopo 40 giorni, ancora zero decessi per Covid 19. I nuovi casi positivi delle ultime 24 ore sono 39: 10 rilevati da 536 tamponi molecolari e 29 da 3.335 test rapidi antigenici. Lo dicono i dati del bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria che evidenzia un peggioramento della situazione ricoveri, dopo che ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi in ospedale, parzialmente compensati da 2 dimissioni; al momento le persone ricoverate sono 17, di cui una continua ad essere curata in rianimazione. I nuovi guariti sono 46. Tra i nuovi contagiati ci sono 10 bambini e ragazzi (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 4 over 60 (in particolare 2 in fascia 60-69 anni ed altri 2 tra 70-79 anni). La campagna vaccinale fa registrare intanto 629.787 somministrazioni, 271.884 delle quali relative a seconde dosi. Nelle categorie over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono finora 67.201, 90.258 e 106.101.

Toscana

Sono 683 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 14.378 test di cui 8.227 tamponi molecolari e 6.151 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,75% (11,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un numero quasi invariato di test mentre il tasso di positività è in diminuzione: i casi erano 819 su 14.526 test con un tasso del 5,64%. Giani spiega anche che i vaccini attualmente somministrati sono 4.484.888.

Emila Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 402.601 casi di positività, 765 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.811 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,8%). Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 765 nuovi contagiati, 285 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 204 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 265 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni. Sui 285 asintomatici, 127 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 6 con gli screening sierologici, 56 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con i test pre-ricovero. Per 88 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 185 nuovi casi e poi e poi Modena (115). Seguono Parma (91) e Reggio Emilia (76); poi, Rimini (69), Ferrara (68), Ravenna (54) e Piacenza (44). Quindi Forlì (32), Cesena (19), il Circondario Imolese (12). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.547 tamponi molecolari, per un totale di 5.358.030. A questi si aggiungono anche 18.264 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 202 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.320. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 12.982 (+559 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.628 (+560), il 97% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si sono registrati quattro nuovi decessi: si tratta di una donna di 72 anni e un uomo di 61 anni della provincia di Modena e due uomini di 87 e 78 anni della provincia di Bologna. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.299. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+2 rispetto a ieri), 316 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Umbria

Tornano a scendere i nuovi positivi da covid in Umbria. Secondo i numeri riportati dalla regione, aggiornati in mattinata, i nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 92, in calo rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 179. Diminuiscono di 29 unità gli attualmente positivi, che adesso sono 2240. Restano invariati gli indici di ospedalizzazioni e deceduti. Al momento ci sono 34 persone ricoverate in Umbria nei reparti covid, 2 in terapia intensiva.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 199 nuovi casi di 'Covid-19', l'11,8% rispetto ai 1.680 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 12,9% con 171 casi su 1.330 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è sceso per il secondo giorno consecutivo ed ora è a 74,59 (ieri era a 76,02). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 107.844. Gli ultimi casi sono stati individuati 40 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Macerata, 23 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 28 nel Piceno e 20 fuori regione. Questi casi comprendono 41 soggetti sintomatici, 53 contatti stretti con positivi, 62 contatti rilevati in ambiente domestico, 4 rilevati in ambienti di lavoro, 2 in ambienti di socialità, 1 attraverso lo screening nel percorso sanitario e 2 extra regione; 34 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Ad oggi, sono stati individuati 24.234 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 34.003 in provincia di Ancona, 22.391 in quella di Macerata, 10.837 nel Fermano e 11.941 nel Piceno; inoltre, sono 4.438 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 16.867 test per l'infezione da Covid-19 e 334 casi positivi: 64 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 85 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati tre decessi. Attualmente sono 4.107 le persone positive, 128 sono ricoverate, 21 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 259.498 a fronte di 3.067.609 test eseguiti, 248.710 sono le persone guarite e 6.681 quelle decedute.

Calabria

Sono 237 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.837 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.031.398 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 73.454 (ieri erano 73.217). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,49% all'8,35%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.273 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 68.724 (+262 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 111 (+2 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 3.457 (-27).

Sicilia

Sono 1.013 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 18.614 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende 5,4% ieri era al 7,9%. L'isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 17.487 con un aumento di altri 557 casi. I guariti sono 453 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.137. Sul fronte ospedaliero sono adesso 597 i ricoverati, 33 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 65 i ricoverati lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 221, Catania 184, Messina 128, Siracusa 104, Ragusa 12, Trapani 104, Caltanissetta 83, Agrigento 127, Enna 50.

Sardegna

Salgono a 471 i casi casi confermati di positività al Covid 19 in Sardegna, sulla base di 3622 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4186 test, con il tasso di positività che cresce nuovamente all'11,2%. Calano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi sono 21 (2 in meno rispetto a ieri), mentre continuano a salire i ricoverati in area medica: sono 131 (+3 rispetto a ieri). Sono 7101 le persone in isolamento domiciliare (+ 191 rispetto a ieri). Si registrano come ieri 3 decessi: una donna di 75 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 78 residente nella Provincia del Sud Sardegna e un uomo di 90 anni, residente nella Provincia di Sassari.