Salmo e il concerto bolgia, la procura di Tempio Pausania apre un’inchiesta

Aperto un fasciolo contro ignoti. Solinas: «Non è stato autorizzato, come ha scritto Fedez». Anche a Riccione un live del rapper Shiva con assembramenti. De Gregori: «Riflettere, non condannare»

Non si placano le polemiche per il live del rapper Salmo organizzato a sorpresa, venerdì scorso, a Olbia dove sono saltate tutte le regole anti Covid. Con centinaia di persone sotto il palco, senza distanziamento né mascherine. Una "bolgia" l'hanno definito in tanti.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta, al momento "contro ignoti". «Sono in corso le attività per verificare la presenza di eventuali illeciti e le eventuali responsabilità», hanno fatto sapere gli inquirenti. Nel fascicolo degli atti in fase di raccolta finiranno anche le comunicazioni dell'Autorità portuale e dalla Capitaneria di porto, che hanno riferito di non aver mai autorizzato alcun tipo di evento.

Anche la questura di Sassari sta raccogliendo tutti gli elementi che possono essre utili all'indagine. Gli agenti di Polizia erano presenti alla serata con un presidio ma non sono intervenuti per ragioni di ordine pubblico come spesso accade in queste circostanze.

La posizione di Solinas

Intanto l'amministrazione regionale ha ribadito di non aver rilasciato alcuna autorizzazione. «Il concerto improvvisato ad Olbia con l’intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione» ha fatto sapere il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Definendo l' accaduto «un grave e pericoloso errore. Come è un errore affermare che l’evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto da Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse e insulti che, pur appassionandomi assai, poco mi spinge ad intervenire per chiarire la verità».

L'autorizzazione

Il rapper accusatore aveva chiamato in causa le istituzioni sarde in uno dei suoi messaggi di ieri rilanciati in polemica con il collega ideatore dell'evento contestato, la cui autorizzazione viene smentita anche dall'autorità portuale e dalla capitaneria di porto che hanno competenza sul luogo in cui si è svolto il concerto, su un palco galleggiante al molo Brin.

Che fosse un appuntamento "fuori dalle regole" comunque era chiaro fin dall'inizio. Era già stato annunciato dal rapper diversi giorni fa. E lui stesso prima di iniziare il concerto aveva letto un messaggio al pubblico presente in polemica per nulla velata con la normativa prevista per la ripartenza degli spettacoli.

Gli interventi di De Gregori e di Ermal Meta

«Caro signor Stato, vorrei ricordarle che quasi tutti i settori in Italia sono ripartiti. L'unico a essere stato dimenticato è quello dello spettacolo. Ci hanno detto di fare i live con poche persone, distanziate e sedute. Signor Sta', noi non ci vogliamo stare seduti. Noi vogliamo alzarci, saltare e fare sentire la nostra ca*** di voce».

Una miccia che aveva innescato una vera e propria esplosione nella giornata successiva all'evento.

L'intervento Francesco De Gregori che nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, scrive su Facebook: «Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate».

«A che serve allora il green pass ? - si chiede il Principe -. Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica “leggera” e per il nostro pubblico».

Si aggiunge anche un Tweet di Ermal Meta, contrario all'opinione di Salmo sui musicisti disobbedienti sempre e comunque: «Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole».

La controreplica di Fedez

La polemica era stata alimentata soprattutto da Fedez che aveva accusato Salmo di non aver rispettato i lavoratori dello spettacolo attenti alle norme. Nel pomeriggio era seguita la replica del cantante olbiese che aveva parlato di artisti irrispettosi delle regole per definizione.

L'accusatore quindi rilancia ancora e continua ad alzare il polverone sollevato. Alle prime parole ne aggiunge di nuove: «Caro Salmo, ho cercato in due occasioni di coinvolgerti in progetti benefici (...) dall'altra parte sei hai già fatto beneficenza di tasca tua (il rapper sardo aveva spiegato di non aver raccolto fondi ma di aver pagato di tasca propria, ndr) che senso ha fare un concerto e mettere a rischio persone, un intero settore e una regione in difficoltà? Cosa volevi dimostrare?». Quindi l'attacco indiretto alle istituzioni locali: «Io non so che accordi tu abbia preso con il sindaco di Olbia e sinceramente non voglio saperlo, ma il fatto che tu sia riuscito a montare un palco alla luce del sole mi fa pensare che più che infrangere le regole tu sia andato a braccetto con le istituzioni malate che te lo hanno permesso».

Niente mascherine e distanziamento: il concerto di Shiva a Misano Adriatico

Concerto con calca anche a Riccione

Il tam tam della polemica continua fra gli utenti dei social che oltre a commentare (in maggioranza negativamente) l'evento in Sardegna ne segnalano anche altri. Con assembramenti di altrettanto peso. Per esempio oggi, 15 agosto, su Twitter c'è chi come Giulio P. ricorda: «Shiva, al Peter Pan Club di Misano, ieri sera. Non c'è solo Salmo». E allega il video dell'affollato concerto (non improvvisato ma annunciato e a pagamento) del rapper di Legnano.

Shiva al “Peter Pan Club” di Misano, ieri sera. Non c’è solo Salmo. pic.twitter.com/AFUKfey1l3 — Giulio Pasqui (@GPasqui) August 15, 2021

In uno dei locali più famosi della movida romagnola che ha aderito alla protesta “Liberi di ballare” che chiede di riaprire le discoteche in sicurezza. Sicurezza che dalle immagini che girano sul live di ieri, vigilia di Ferragosto, non sembra esserci: anche qui si vedono tantissimi giovani accalcati senza distanziamento né mascherine. Sempre al Peter Pan di Misano-Riccione si prevedono altri concerti richiama folla. Stasera con Fred de Palma (che ieri si è esibito in Calabria a Corigliano con calca al seguito come dimostra un altro filmato), e domani 16 agosto con Elettra Lamborghini.

Quindi non mancano i tweet dell'agenzia funebre Taffo sempre presente in ogni polemica "senza fine": «Infatti si chiama arte funeraria. #salmo in arte #salma» scrive in riferimento alla frase del rapper sugli artisti senza regole.