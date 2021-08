Caldo, Lucifero molla la presa: in arrivo temporali e grandinate, poi l’estate tornerà rovente

Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, possibili fenomeni anche in Lombardia. Dopo qualche giorno di aria più fresca, da venerdì di nuovo temperature tra i 33 e i 35 gradi

Il caldo di questi giorni ha le ore contate. L'ormai noto e temuto anticiclone africano Lucifero comincia a cedere nella sua parte più settentrionale, ad opera di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico. Il team del sito Meteo.it spiega che il flusso instabile e più fresco Nordatlantico scenderà di latitudine quel tanto per far indietreggiare l'anticiclone. L'aria fresca in quota che giungerà sull'Italia sarà la responsabile della formazione di numerosi temporali (forti e con grandinate) che dalle Alpi di Lombardia e Triveneto si estenderanno verso sera ai settori prealpini e più occasionalmente su quelli pianeggianti.

Da martedì l'instabilità atmosferica raggiungerà pure la fascia adriatica centrale, quindi gli Appennini. Con l'ingresso del Maestrale le temperature cominceranno a diminuire fino 10-12°C, ritornando quindi nella media del periodo dapprima al Nord e poi anche al Centro-SudIl caldo torrido degli ultimi giorni dovrebbe lentamente lasciare il posto a temperature più in linea con quelle stagionali, ma la fase di instabilità potrebbe portare temporali, anche di forte intensità, sulle zone del Nord Italia.

L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per temporali sulle zone settentrionali e nord orientali dove i fenomeni potranno essere localmente forti. L’allerta riguarda principalmente il Veneto, con fenomeni più probabili e frequenti sul Bellunese e sul Trevigiano: non si escludono grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile locale ha diramato una allerta gialla per «criticità idrogeologica a causa dei temporali anche forti previsti nelle prossime ore in regione». L'avviso meteo ha una durata di 24 ore ed è partito dalle 6 di questa mattina.

Ma non è finita: l'estate è pronta a tornare in grande stile. Dopo questa breve e tanto sospirata boccata di aria meno calda, l'anticiclone sub-tropicale sarà pronto a riprendersi il maltolto. Da venerdì 20, ma soprattutto dal prossimo weekend le temperature torneranno a superare facilmente i 33-35°C su gran parte d'Italia