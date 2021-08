Favara, l’omicidio dell’ex presidente del consiglio comunale: “A sparare un solo killer a volto scoperto”

Notte di interrogatori a Favara (Agrigento) dopo l'omicidio, avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto, dell'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo. I carabinieri di Favara e quelli della compagnia di Agrigento hanno ascoltato diverse persone: contrariamente a quanto ipotizzato in primissima battuta, subito dopo l'agguato avvenuto all'interno del bar di via IV Novembre, non sono scattati fermi. Sembra che a uccidere Lupo, che in passato ha avuto dei guai giudiziari, sia stato un killer solitario, a volto scoperto, che ha sparato almeno 3 colpi di pistola in testa all'uomo. Gli investigatori hanno ascoltato anche il barista ma l'uomo è sotto choc, e non ha saputo fornire nessun elemento utile alle investigazioni e all'identificazione del killer.

L'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo

Tra le ipotesi sulle cause dell'omicidio quella di un movente legato a dissidi economici. I pubblici ministeri Maria Barbara Cifalinò e Paola Vetro, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella, hanno dato disposizioni ai carabinieri di cercare eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini stanno stringendo il cerchio, in particolare, sui rapporti familiari della vittima che, in passato, aveva avuto diversi problemi giudiziari legati alla sua attività imprenditoriale.

Lupo era stato indagato nell'ambito di un'altra inchiesta per maltrattamenti fisici e piscologici ad alcuni minori, inabili psichici, affidati, per la vigilanza, assistenza e sostegno, a una comunità alloggio di Licata. Nel novembre 2011 l'auto di Lupo, all'epoca consigliere comunale, era stata incendiata.

«Nonostante io non sia più sindaco, mi sento moralmente obbligata a condannare un gesto di violenza inaudita». Così Anna Alba, la sindaca dimissionaria di Favara. «Un omicidio efferato che colpisce tutta la nostra comunità. La morte di Salvatore Lupo, anzi l'omicidio di un uomo, un padre, un nostro concittadino è inaccettabile. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti».