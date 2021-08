Maltempo, torrenti straripati e strade interrotte. Nel Bresciano una frana coinvolge degli automobilisti

Una frana a Sonico, nel bresciano, ha travolto delle autovetture. Sul posto il team Usar dei vigili del fuoco della Lombardia per escludere la presenza di persone coinvolte. Interventi dei vigili del fuoco sono in corso in tutta la Valcamonica, colpita dal maltempo, per il soccorso a persone, alberi pericolanti e autovetture bloccate

Alto Adige

In Alto Adige le due vallate, Fleres e Aurina che sono anche a vocazione turistica, sono state particolarmente colpite dell'ondata di maltempo. I vigili del fuoco hanno emesso un avviso di Protezione civile invitando la popolazione le due vallate a restare a casa a seguito del pericolo di esondazione di fiumi e torrenti. La strada statale 49 della Val Pusteria tra Villabassa ed il bivio per Braies e' chiusa per danni causati dal maltempo. Chiusa anche la provinciale 35 tra Colle Isarco e Fleres di Dentro. In Val di Fleres la situazione piu' critica. Una frana ha causato una colata di fango con tronchi d'albero portando allo straripamento del torrente Fleres provocando molto danni. Il fango ha danneggiato anche alcune case e casette di legno che normalmente fungono da rimessa di mezzi agricoli, fienili o legnaie. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco volontari. In tutta la provincia di Bolzano si registrano temporali e pioggia battente. Nel tardo pomeriggio ai 2.760 metri del Passo dello Stelvio sono caduti alcuni fiocchi di neve.