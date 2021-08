Muore a 19 anni per un malore: si ferma il cuore di Marco Tampwo, giovane promessa del calcio

Romano di origini congolesi, il calciatore dell'Atletico Fiuggi si è sentito male in casa. Ipotesi infarto, si attende l'esito dell'autopsia. Sui social i no vax fanno riferimenti al vaccino (come a ogni morte improvvisa)

Perdere la vita a 19 anni nel pomeriggio di una giornata di festa, dopo un malore improvviso. È morto così Marco Tampwo, giovane promessa del calcio laziale, attaccante dell’Atletico Terme Fiuggi che nel pomeriggio di ferragosto ha smesso di sognare il suo futuro. I suoi mille progetti che aspettavano solo di essere concretizzati si sono frantumati quando il ragazzo ha smesso di respirare accasciandosi a terra. Sul marciapiede di fronte alla sua casa di Mentana, a 20 chilometri da Roma, dove viveva con i genitori. Stava per andare in ospedale per sottoporsi ai dovuti controlli quando il suo cuore ha smesso di battere forse a causa di un infarto fulminante. È una delle ipotesi, ma per conoscere la causa ufficiale del decesso si dovrà aspettare l'esito dell'autopsia.

Il giocatore, nato nella Capitale e originario del Congo, era da poco nella squadra laziale di serie D dove era approdato a luglio dalla precedente esperienze con la Pianese, formazione toscana di serie D. Si sarebbe sentito male mentre si trovava nella sua abitazione insieme ai suoi genitori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ed è stato chiamato anche l'elisoccorso ma è stato tutto inutile. Il giovane ha smesso di respirare prima di arrivare in ospedale.

Il profilo social della squadra che aveva accolto il giocatore neanche un mese fa è listata a lutto: «Il Presidente Davide Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso oggi (ieri, 15 agosto, ndr) prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco». Basta scorrere a ritroso la stessa pagina Facebook per ritrovare il post pubblicato lo scorso 21 luglio in cui la squadra ciociara accoglieva il giocatore prematuramente scomparso: «#SerieD. Terza novità in casa rossoblù in vista del campionato di Serie D 2021-22. Diamo il benvenuto quest'oggi al centrocampista classe 2002 Marco Tampwo. Proveniente dalla Pianese, società toscana con la quale ha disputato il campionato di Serie D, indosserà la maglia numero 21. Forza Marco! Viva l'Atletico, Viva Fiuggi!». Parole di speranza, di un futuro tutto da lanciare in porta con la forza e l'energia della gioventù, che ora stridono tragicamente con i messaggi di cordoglio. Come quelli inviati dai club che salutano il giovane calciatore che non potrà più andare in campo.

Il cordoglio

La società Città di Anagni Calcio «si stringe al dolore della famiglia di Marco Tampwo giovane promessa del calcio venuto a mancare prematuramente a soli 19 anni». E invia «Un abbraccio speciale anche alla società Atletico Terme Fiuggi dove Marco doveva iniziare questa stagione». La Lega nazionale dilettanti: «Marco Tampwo si era da poco accasato all'Atletico Terme Fiuggi, dopo l'ottima esperienza alla prima stagione in #SerieD con la US Pianese. Se n'è andato in queste ore a causa di un malore fatale. Un abbraccio alla famiglia e alle due società da tutto #ilCuoredelCalcio». E ancora: «La società, la squadra e tutta la famiglia dell'Anzio Calcio 1924 ci tengono a fare le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco Tampwo, attaccante dell'Atletico Terme Fiuggi prematuramente scomparso ieri a 19 anni. Che la terra ti sia lieve».

I messaggi

Tanti i commenti di commiato, dolore e anche rabbia per la perdita di un ragazzo così giovane. «Grande dolore quando un giovane sportivo va via - scrive Sandro A. -Un dolore doppio: 1. Perché giovane; 2. Perché chi fa sport dovrebbe essere tutelato, controllato e amato di più per tutti i sacrifici che quotidianamente ed appassionatamente sopporta. Dolore vero». Spuntano anche riferimenti al vaccino chiamato in causa dai no vax a ogni morte improvvisa.

Arriva anche il ricordo commosso della scuola del giovane, l'Istituto onnicomprensivo Avogadro Da Vinci: «Con immenso dolore apprendiamo la tragica notizia della morte del nostro alunno Marco Tampwo, che ci ha lasciato a soli 19 anni. Marco era un ragazzo meraviglioso...I suoi compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola si stringono intorno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene».

Ma il messaggio più sofferente e pieno d'amore è quello del papà di Marco, Gulain Tampwo che lavora come fisioterapista in una casa di cura a Roma e su Facebook ha scritto una frase brevissima ma con un significato infinito: «Addio tesoro mio Marco Tampwo». Con una grande foto in cui appare il figlio mentre gioca in campo, con il pallone pronto per essere calciato verso un domani che ora non esiste più.