Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 5.273 nuovi casi e 54 decessi. Indice di positività del 2,2 per cento

Sono 5.273 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 1.599 in più rispetto ai 3.674 del giorno precedente. Le vittime sono 54, ieri erano state 24. Il numero di tamponi e test è oggi pari a 238.073, contro gli appena 74.021 di ieri e l'indice di positività scende sensibilmente dal 5% di ieri al 2,2% di oggi. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.449.606, i morti 128.510. Quanto ai ricoveri, oggi si registrano 138 unità in più, ma con un decremento di 34 rispetto al dato di ieri, per un totale al momento di 3.472 pazienti nei reparti ordinari. In terapia intensiva sono ricoverati in 423 (+19 su ieri), con 49 ingressi giornalieri (ieri 32). I dimessi guariti sono finora 4.191.980. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Piemonte

In Piemonte sono 205 i nuovi casi di Covid comunicati oggi dalla Regione, con una quota di positività dell'1,4% rispetto ai 14.653 tamponi diagnostici processati (9.244 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+ 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 132 ( + 5) Le persone in isolamento domiciliare sono 3.222. Non è stato registrato alcun decesso e i nuovi guariti sono 231.

Valle d’Aosta

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 22 nuovi casi positivi al Covid-19. Due i guariti. Salgono a 145 gli attuali contagiati di cui quattro ricoverati all'ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl Vda. Le vittime dall'inizio della pandemia restano 473.

Veneto

Sono 422 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.514. Si registrano inoltre 3 decessi, per il totale a 11.657. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Calano gli attuali positivi, che sono 12.965 (-451), ma crescono i ricoverati, che oggi sono 244 (+23) di cui 206 (+20) in area non critica e 38 (+3) in terapia intensiva. Il 75% dei ricoverati risulta non essere vaccinato.

Alto Adige

In Alto Adige i contagi da Covid-19 tornano a salire. Le nuove positivita' emerse nella giornata di ieri sono state 55 su 7.037 tamponi processati. Dall'1 agosto non si registrano decessi per un dato che resta di 1.184 vittime dall'11 marzo 2020, primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono state 22 su 776 tamponi molecolari esaminati e 33 su 6.261 test antigenici. Su 231.770 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.289 sono risultate positive. Le persone positive ad un test antigenico sono 26.774. I guariti totali sono 74.308. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 18 di cui uno in terapia intensiva. Per quanto concerne la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario dei 3.967 sanitari che ad aprile 2021 non era vaccinato, nel frattempo 1.883 di essi si sono sottoposti a vaccino, 1.304 hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione, 496 hanno dato seguito all'invito di vaccinarsi e 808 non hanno fatto seguito alla lettera di invito alla vaccinazione inoltrata dall'Azienda Sanitaria.

Trentino

In rialzo la curva dei contagi in Trentino. Oggi i nuovi casi sono 42 e aumentano anche i ricoveri: 23 di cui 2 in rianimazione. Il nuovo ingresso in terapia intensiva riguarda un giovane non vaccinato. Fra i contagi di oggi 6 riguardano ragazzi in età scolare: 1 ha tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Intanto la campagna vaccinale è arrivata a 636.262 somministrazioni di cui 275.804 seconde dosi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.802 test e tamponi sono state riscontrate 79 positività al Covid 19, pari all'1,16%. Nel dettaglio, su 3.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,56%. Sono inoltre 2.820 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,60%). Oggi si registrano 2 decessi, a cui si aggiunge uno pregresso; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre calano a 26 (-4) i pazienti in cura in altri reparti. Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.795, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 673 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.562, i clinicamente guariti 116 mentre le persone in isolamento sono 899 (+44). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 109.405 persone (dato riaggiornato e ridotto di due unità - spiega la Regione - a seguito di un test antigenico non confermato e di un test positivo rimosso) con la seguente suddivisione territoriale: 21.650 a Trieste, 51.131 a Udine, 21.894 a Pordenone, 13.247 a Gorizia e 1.483 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, informa la nota, sono state rilevate 4 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (tre operatori tecnici e un medico), mentre non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse.

Lombardia

Sono 374 i nuovi casi positivi di Covid registrati in Lombardia su 32.997 tamponi. Questi i dati in sintesi forniti dalla Regione: terapia intensiva: 39 (-1); ricoverati non in terapia intensiva: 320 (+9); i decessi totale complessivo: 33.862 (+2). I nuovi casi per provincia: Milano: 105 di cui 34 a Milano città; Bergamo: 34; Brescia: 42; Como: 27; Cremona: 7; Lecco: 10; Lodi: 10; Mantova: 15; Monza e Brianza: 49; Pavia: 32; Sondrio: 7; Varese: 15.

Emilia Romagna

Sono 478 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 27.710 tamponi, fra molecolari e antigenici. Continuano a crescere i ricoveri a ritmo sostenuto. Si contano sette morti, ma alcuni sono relativi ai giorni scorsi. Fra i nuovi positivi la media d'età è di 35,3 anni e 191 sono asintomatici. I casi attivi salgono a 13.428: il 97% sono in isolamento domiciliare, ma crescono i ricoveri che adesso sono 44 (quattro in più di ieri) in terapia intensiva e 361 (+17) negli altri reparti Covid. Le vittime sono sei in provincia di Bologna (tre uomini di 78, 89 e 96 anni e tre donne di di 60, 94 e 97 anni) e una donna di 72 anni in provincia di Rimini. Dall'inizio della pandemia, il numero dei morti in regione è di 13.309.

Liguria

Altri contagi Covid in Liguria, oggi sono 133, emersi dopo 3.463 tamponi molecolari e 3.731 test antigenici, con un'incidenza dell'1,8%. E altri ricoveri, due in più per un totale di 87, dodici dei quali sono in terapia intensiva (ieri erano dieci). E c'è purtroppo da registrare anche un'altra vittima, una donna di 88 anni deceduta il 13 agosto all'ospedale di Sanremo. Il totale dei positivi però scende ancora (-42 a 3.019), ed è il secondo giorno. Mentre all'ospedale pediatrico Gaslini sono stati dimessi tutti e tre i piccoli pazienti Covid e ora l'ospedale torna dunque ad essere 'Covid free'. I nuovi casi in Liguria sono stati registrati soprattutto nell'imperiese (47) e nel genovese (31 in Asl3 e 11 in Asl4). I nuovi casi emersi a Savona sono 23, quelli a Spezia 20. Un nuovo positivo non è un cittadino ligure. Quanto alla campagna vaccinale, i vaccini somministrati sono ad oggi alle 16 paria 1.883.937, ovvero il 93% delle dosi consegnate dalla struttura commissariale. Le somministrazioni di vaccini mRna hanno raggiunto un totale di 1.539.334 (di cui 712.437 seconde dosi), dopo 8.153 dosi. Le vaccinazioni totali di vaccini a vettore virale sono 344.603 (133.795 sono seconde dosi), dopo 920 somministrazioni nell'ultima giornata.

Toscana

In Toscana diminuisce nelle ultime 24 ore il numero di contagi da Covid-19 e cala anche il tasso di positività rispetto ai test effettuati. Secondo quanto anticipato sui social network dal presidente della Regione Eugenio Giani, i nuovi casi di contagio registrati in Toscana sono 396 su 11.226 test, di cui 6.312 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi, e il tasso dei nuovi positivi è 3,53% (9,0% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 527 su 5.887 test, di cui 4.901 tamponi molecolari e 986 test rapidi, e il tasso dei nuovi positivi era salito a 8,95% (19,7% sulle prime diagnosi).

Abruzzo

Sono 99 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77649. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2519 (si tratta di un 96enne della provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73103 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2027 (+21 rispetto a ieri). (nel totale sono ricompresi anche 357 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 61 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1960 (+20 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2012 tamponi molecolari (1296316 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4022 test antigenici (640189). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.64 per cento. Del totale dei casi positivi, 19606 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+6 rispetto a ieri), 19994 in provincia di Chieti (+21), 18988 in provincia di Pescara (+22), 18305 in provincia di Teramo (+36), 629 fuori regione (+7) e 127 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Marche

Sui 45 pazienti attualmente ricoverati nelle Marche, 34 non hanno ricevuto il vaccino, 7 hanno ricevuto la prima dose e solo a 4 è stato somministrato anche il richiamo. Nella settimana tra il 9 e il 15 agosto, sui 1.152 casi positivi individuati, solo in 14 avevano completato il ciclo vaccinale, mentre a 184 era stata somministrata la prima dose e 954 non si erano ancora vaccinati. Lo si apprende da fonti della sanità regionale.

Lazio

Sono 551 i nuovi casi di coronavirus accertati oggi nel Lazio, comprendenti i recuperi e con un incremento di 132 rispetto a ieri. Se si guarda perà a una settimana fa, i nuovi casi positivi sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto. Quanto ai decessi, oggi se ne registrano 8 (ieri zero), e si tratta di recuperi degli ultimi tre giorni. I ricoverati sono 505 (+12), le terapie intensive sono 66 (-4), i guariti sono 823. I casi a Roma città sono a quota 291. Nel dettaglio per Asl della capitale, nella Roma 1 sono 87 i nuovi casi nelle ultime 24 e 3 i decessi; nella Asl Roma 2 ci sono 172 nuovi casi e anche qui 3 decessi; nella Asl Roma 3 si registrano 32 nuovi casi e due decessi; nella Asl Roma 4 sono 68 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre sono 42 nella Asl Roma 5 e 30 nella Roma 6. Nelle Asl delle province si registrano invece 120 nuovi casi, suddivisi tra i 43 in quella di Frosinone, i 23 in quella di Latina, i 30 in quella di Rieti e i 24 in quella di Viterbo. Nessun decesso legato al Covid-19 in queste province.

Molise

Sono 17 i nuovi casi Covid registrati in Molise nelle ultime 24 ore per un totale di 14.041: nessun decesso nello stesso arco temporale per un complessivo di 492. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 6 i ricoveri complessivi in reparto, 1 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso.

Basilicata

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.287 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 165 casi positivi: 19 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 4.201 le persone positive, 137 sono ricoverate, 23 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 259.950 a fronte di 3.098.711 test eseguiti, 249.065 sono le persone guarite e 6.684 quelle decedute.

Basilicata

Cinquantacinque dei 734 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è stata registrata un'altra vittima del coronavirus (sono 573 dall'inizio dell'emergenza). Le persone ricoverate negli ospedali sono 37 e sono 1.106 quelle positive che si trovano in isolamento domiciliare. Sono state somministrate 3.575 dosi di vaccino: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 379.791 (68,6 per cento), mentre coloro che hanno avuto anche la seconda sono 297.791 (53,7 per cento).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 207 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2790 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9865 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (- 4 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+18 rispetto a ieri) mentre 7187 sono i casi di isolamento domiciliare (- 30 rispetto a ieri). Si registrano otto decessi: cinque donne di 69, 72, 78, 81 e 82 anni e tre uomini di 47, 58 e 82 anni, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Calabria

Sono 201 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.254 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.038.257 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 74.000 (ieri erano 79.799). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dall'8,18% al 6,18%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.279 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 69.319 (+209 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 121, di cui 11 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 3.402 (-11).

Sicilia

Schizza in alto il numero dei nuovi positivi in Sicilia, di gran lunga la prima regione sempre più verso la zona gialla: sono 1.229 che fanno salire il totale a 257.581. Nessun incremento sul fronte dei decessi che restano 6.148. Gli attuali positivi sono 19.949, +1.216; i guariti 231.484, +13. La provincia di Palermo svetta sulle altre con 324 nuovi casi; seguono Messina, Agrigento e Catania con, rispettivamente, 225, 150 e 129 casi. Sono 607 i ricoverati con sintomi 77 in terapia intensiva - anche qui triste primato nel Paese - 9 del giorno; con 26.865 tamponi effettuati.