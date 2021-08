Migranti, sbarcano ad Augusta le 166 persone della ResQ People

E’ in rada davanti al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, la ResQ People, la nave umanitaria dell’omonima neonata Ong italiana che nei giorni scorsi ha soccorso 166 persone, tra loro anche donne e bambini, nel Mediterraneo centrale. La Ong, e da bordo della stessa nave anche Cecilia Strada che è nel team dei soccorritori, aveva più volte sollecitato che le venisse concesso il “Pos”, il porto sicuro, e questa sera dal Viminale è arrivata l’indicazione del porto siciliano, dove però le operazioni di sbarco dovrebbero cominciare solo domani mattina. A darne notizia è stata la stessa Ong con un tweet. La nave già da un paio di giorni navigava al largo della Sicilia orientale, anche se poco fuori le acque territoriali.

Resta ancora in attesa, invece, l’altra nave umanitaria che in questi giorni ha soccorso diverse barche di migranti: la Geo Barents di Medici senza frontiere. A bordo ci sono 322 persone. La nave si trova a Sud Est di Lampedusa. Proprio l’isola anche oggi ha registrato l’arrivo autonomo di diverse imbarcazioni di migranti. A sera se ne contavano sette, per un totale di circa 120 persone che si aggiungono alle oltre 600 che si trovano nell’hotspot di contrada Imbriacola. Dall’isola oggi sono partiti due gruppi di un centinaio di migranti ciascuno, trasferiti in Sicilia con i traghetti di linea.

Uno sbarco oggi è avvenuto anche a Roccella Ionica, in Calabria: 136 persone erano su un barcone intercettato poco al largo dalla Guardia di finanza e scortato fino in porto.



In mare, invece, c’è una imbarcazione con 12 persone che si trova alla deriva nella zona Sar, di ricerca e soccorso, di competenza di Malta. La richiesta di aiuto è stata fatta oggi da Alarm Phone. Altri migranti sono stati riportati indietro. In particolare, si ha notizia di un gruppo di 396 persone su diverse imbarcazioni che la Guardia costiera tunisina ha raggiunto nella notte e riportato nel paese africano.