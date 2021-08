Covid, la Qantas dispone il vaccino obbligatorio ai suoi dipendenti. Presto anche per i passeggeri internazionali

La vaccinazione contro il Covid-19 diventerà obbligatoria per tutti i dipendenti della compagnia aerea di bandiera Qantas. Si tratta di una delle prime grandi aziende australiane a prendere questa misura, che si applicherà anche alla sua controllata a basso costo Jetstar. I piloti e il personale di terra dovranno essere completamente vaccinati entro il 15 novembre. Gli altri dipendenti avranno tempo fino al 31 marzo per fare lo stesso.

«Avere personale completamente vaccinato proteggerà i nostri dipendenti dal virus, ma anche i nostri clienti e le aree che serviamo» ha affermato il ceo Alan Joyce in una nota. L'obbligo di vaccinazione per i dipendenti è stato introdotto dalla Qantas dopo che il governo conservatore australiano ha dichiarato di essere contrario ad introdurre la misura in modo generalizzato, preferendo lasciare alle aziende la scelta di decidere in merito.

Secondo la compagnia aerea, l'89% dei dipendenti vuole essere vaccinato o lo è già, mentre il 4% non vuole. «La vaccinazione è l'unico modo per porre fine ai lockdown e alla chiusura delle frontiere, e consentirà il ritorno al lavoro per molti dipendenti di Qantas e Jetstar», ha affermato Joyce. Le due compagnie hanno messo migliaia di assistenti di volo australiani in congedo non retribuito dall'inizio del 2020, dato che i confini australiani rimangono chiusi alla maggior parte dei viaggiatori stranieri. La compagnia aerea ha già annunciato di voler introdurre la vaccinazione obbligatoria per i passeggeri internazionali e che intende organizzare lotterie per incoraggiare gli australiani a farsi vaccinare.