L’anno nero dei roghi, mai così tanti fiamme e paura a Castelporziano

Non è stato il caldo e non è stato un incidente. Quella che sarà ricordata come l’estate dei criminali del fuoco, nell’annus horribilis che ha già visto andare in fumo oltre 140 mila ettari di boschi, non ha risparmiato neanche la tenuta presidenziale di Castelporziano, residenza estiva del capo dello Stato, oasi faunistica e riserva naturale di inestimabile valore nell’area sud di Roma, a circa 25 chilometri dal centro della capitale. L’attentato incendiario è scattato ieri mattina alle sei, quando probabilmente più ignoti hanno gettato degli inneschi accesi oltre il muro di cinta della tenuta, su via Pratica di Mare.

Si è trattato di un’azione coordinata che però - fortunatamente - è riuscita a provocare solo danni di poco conto: hanno preso subito fuoco alcuni alberi e arbusti e una piccola porzione di macchia mediterranea. A dare immediatamente l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivate anche le squadre di carabinieri forestali e vigili del fuoco in forza nella tenuta presidenziale. L’incendio è stato domato prima che si propagasse, limitando i danni a una ventina di metri quadri di terreno. Immediata la condanna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per atti di criminalità che colpiscono la comunità civile e il suo ringraziamento ai cittadini che hanno segnalato l’incendio e ai vigili del fuoco che sono intervenuti evitando possibili gravissime conseguenze per la tenuta. Quasi 6000 ettari - divenuti riserva naturale dello Stato - che comprendono storiche tenute di caccia, ville ereditate dai papi e dai Savoia, tre chilometri di spiaggia, un parco con la maggior parte degli ecosistemi costieri tipici dell’ambiente mediterraneo e un Museo naturalistico.

Un gioiello per la comunità, aperto alle visite guidate e ai centri estivi per disabili ed anziani voluti proprio da Mattarella a partire dal 2015. Sul fronte delle indagini, gli investigatori stanno ascoltando testimoni e residenti della zona, interessata in questo periodo da altri incendi: l’informativa dei carabinieri e la relazione dei vigili del fuoco serviranno come base per l’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte della procura di Roma. «Altro lavoro per Magistratura e forze dell’ordine, anche se poco si può contro cattiveria e stupidità», il commento su Twitter di Ettore Rosato, di Italia Viva. «Basta chiamarli piromani. Le parole contano. Chiamiamoli per quello che sono: piro-criminali», l’invito di Carlo Cottarelli. Di criminalità pura è doveroso parlare: solo ieri le richieste di intervento aereo ricevute dalla Protezione civile sono state 40, provenienti da tutta Italia. Secondo l’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione Ue quest’anno il fuoco in Italia ha già devastato un’area grande quanto Venezia, Genova, Torino, l’Aquila e Napoli messe insieme: il dato peggiore dal 2008. E l’estate non è ancora finita.

